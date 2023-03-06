تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 06 مارس 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

كتب محمد صلاح نجم ليفربول التاريخ حين سجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد في المباراة التي شهدت نتيجة تاريخية بالفوز 7-0، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين من سباعية فريقه في شباك الشياطين الحمر.(طالع التفاصيل)

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام مانشستر يونايتد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 9 و10 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ9.7 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح، كان الثنائي أندي روبرتسون وكودي جاكبو، فوصل متوسط تقييمها لـ9.3 درجة من عشرة.

الملك المصري محمد صلاح استعاد بريقه في هذه الليلة الكبرى، إذ رفع رصيده إلى 12 هدفا في شباك يونايتد ليصبح الهداف التاريخي لدربي الشمال الغربي.

كما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بوصوله للهدف رقم 129 متخطيا روبي فاولر.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في مرمى مانشستر يونايتد في 5 مباريات متتالية بالدوري.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 22 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 291 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 178 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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