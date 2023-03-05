دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام الترجي.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 05 مارس 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

فريق الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة مصيرية أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات على الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويتواجد الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام المريخ وهزيمتين أمام الترجي وشباب بلوزداد.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويعلق على اللقاء خليل البلوشي.

كيف يتأهل الزمالك إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا؟

هذا ما نستعرضه معكم في هذا التقرير:

**الطريق الأول

يحتاج الزمالك للفوز في كل مبارياته المتبقية ليحصد 9 نقاط تضاف إلى النقطة الحالية ويصبح رصيده 10 نقاط.

وقتها سيخرج شباب بلوزداد بشكل رسمي من المنافسة على التأهل لأن أقصى عدد من النقاط قد يصل له بعد خسارته من الزمالك هو 9 إذا فاز على الترجي والمريخ.

يتبقى المريخ ووقتها سيحتاج الزمالك أن يتعثر الفريق السوداني في أحد مباراتيه أمام الترجي أو بلوزداد حتى لا يصل إلى النقطة العاشرة لأنه يمتلك حاليا 4 نقاط.

وإذا لم يتعثر المريخ وفاز في المباراتين سيتم الاحتكام وقتها إلى قاعدة أفضلية المواجهات المباشرة.

**الطريق الثاني

في حالة فوز الزمالك على الترجي والمريخ في مصر سيصل إلى النقطة 7، ويتبقى له مباراة ضد شباب بلوزداد في الجزائر.

إذا تعادل فيها سيصل الزمالك إلى النقطة 8، ووقتها سيحتاج الزمالك ألا يصل المريخ إلى النقطة الثامنة. أي أن الفريق السوداني يجب ألا يحصل على أكثر من 4 نقاط من المباراتين.

كذلك سيحتاج الزمالك لتعثر شباب بلوزداد أمام الترجي في تونس، وكذلك عدم فوزه على المريخ في الجزائر. (ألا يحصل بلوزداد على أكثر من 3 نقاط في المباراتين).

أما إذا خسر الزمالك أمام بلوزداد في الجزائر سيتوقف رصيده عند النقطة 7.

وقتها سيحتاج أن يفوز الترجي على بلوزداد في تونس وأن يفوز المريخ على بلوزداد في الجزائر.

ولكن.. في حالة فوز المريخ على بلوزداد في الجزائر سيصل إلى النقطة 7 وهو نفس رصيد الزمالك في هذا السيناريو.

وفي هذه الحالة سيصعد الزمالك بشكل مباشرة لأنه بالفعل سيكون فاز على المريخ في القاهرة.

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