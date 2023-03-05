في الجول يكشف أسباب غياب خماسي الزمالك عن مواجهة الترجي

الأحد، 05 مارس 2023 - 19:04

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

يغيب خماسي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة عن مواجهة الترجي.

ويلعب الزمالك مع الترجي التونسي الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة الزمالك والترجي في تمام التاسعة مساء.

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ويكشف FilGoal.com سبب غياب الخماسي عن القائمة.

-محمد عبد الشافي يعاني من كدمة في الكاحل والتي تسببت في تبديله أمام بيراميدز.

-شيكابالا ما زال يعاني من نزلة البرد التي منعته من التواجد أمام بيراميدز.

-عمر جابر ما زال يواصل التأهيل بعد الإصابة العضلية التي منعته من المشاركة أمام بيراميدز، اللاعب لم يشارك في المران الجماعي بعد.

-عبد الله جمعة تعرض لكدمة في وجه القدم في التدريبات منعته من المشاركة في مران اليوم الأحد.

-مصطفى الزناري وجهة نظر فنية

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة الترجي.

وفاز الترجي التونسي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالث لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بملعب رادس.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير بالمجموعة، بينما رفع الترجي رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة.

الترتيب الحالي للمجموعة:

الترجي: 9 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

شباب بلوزداد الجزائري: 3 نقاط

الزمالك: نقطة

الزمالك الترجي دوري أبطال إفريقيا
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