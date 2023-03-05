خبر في الجول - 10 آلاف مشجع في مباراة الزمالك والترجي

علم FilGoal.com أن نادي الزمالك تلقى موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي.

وحاول مسؤولو الزمالك زيادة الحضور الجماهيري، ولكن تم الاستقرار على هذا العدد في النهاية.

ويلعب الزمالك أمام الترجي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وكان الزمالك قد طالب بحضور 20 ألف مشجع للمباراة.

وفاز الترجي التونسي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالث لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بملعب رادس.

وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير بالمجموعة، بينما رفع الترجي رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة.

الترتيب الحالي للمجموعة:

الترجي: 9 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

شباب بلوزداد الجزائري: 3 نقاط

الزمالك: نقطة