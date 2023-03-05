مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) مانشستر يونايتد.. ماذا يفعل أنتوني
الأحد، 05 مارس 2023 - 18:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق 38 أنتوني ينفرد ويحاول المراوغة ليفقد الكرة.. تسلل في كافة الأحوال
ق 33 ركلة حرة يلعبها برونو ورأسية من دالوت يمسك بها أليسون
ق 27 بينية رائعة تصل إلى راشفورد في موقع خطير للغاية ولكن اللمسة سيئة تصل إلى يدي أليسون بسهولة
ق 26 برونو يتلقى عرضية دالوت ويسدد بالرأس ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 22 روبرتسون يتلقى التمريرة ويراوغ ويسدد ولكن ليساندرو مارتينيز يبعدها بالرأس.. تعود العرضية إلى داروين ليبعدها مارتينيز من أمامه في اللحظة الحاسمة
ق 19 داروين يسدد كرة خطيرة ولكن تمر بجوار القائم
ق 14 صلاح يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 9 أنتوني يسدد على حدود المنطقة ولكن أليسون يتصدى
ق 5 صلاح يخترق منطقة الجزاء ولكن الكرة تطول منه
بداية المباراة