جوارديولا: 3 مباريات في 3 بطولات مختلفة تحدد موسمنا.. وانظروا إلى ما فعله هالاند

الأحد، 05 مارس 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أهمية مبارياته الـ3 المقبلة في تحديد موسم الفريق.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "قبل التوقف الدولي، أمامنا 3 مباريات في 3 بطولات مختلفة خلال 6 أيام".

وأضاف "سنواجه كريستال بالاس في الدوري ثم لايبزيج في دوري أبطال أوروبا ثم بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي، كل مباراة منهم ستحدد موسمنا، وما سنفعله فيما تبقى من الموسم".

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مباراة كريستال بالاس ستكون ضمن الجولة 27 من الدوري، وبعدها مواجهة لايبزيج في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة بيرنلي في ربع نهائي الكأس.

وشدد مانشستر سيتي الخناق على أرسنال في صراع الصدارة على لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على نيوكاسل بنتيجة 2-0 في الجولة 26 على ملعب الاتحاد.

وتحدث بيب عن مهاجمه إرلينج هالاند الذي صام عن التهديف أمام نيوكاسل لكنه صنع الهدف الثاني بقوله "لقد صنع هدف ذكيا وقاتل من أجلنا".

وأكمل "هو هذا اللاعب الذي يدخل بعد المباراة لغرف خلع الملابس وهو في غاية السعادة لو كنا فائزين وهو لم يحرز أي أهداف".

سجل ثنائية سيتي فيل فودين وبرناردو سيلفا.

وتابع "أنظروا إلى الطريقة التي احتفل بها بهدف بيرناردو سيلفا، عندما ترى لغة الجسد في مثل هذه اللقطات تعرف أن هذا اللاعب كان له تأثير كبير في المباراة".

وأتم "بالطبع يريد هالاند تسجيل الأهداف، وسيسجل أكثر، ولكنه يريد الفوز، لقد فزنا بالمباراة، ومازالنا ننافس على اللقب".

الفوز رفع رصيد سيتي إلى 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما يظل نيوكاسل دون فوز للمباراة الخامسة على التوالي، وتوقف رصيد الفريق عند 41 نقطة.

ووصل إيدرسون مورايش حارس سيتي إلى 100 مباراة دون أن تهتز شباكه كثالث أسرع حارس يصل لهذا الرقم خلال 208 مباراة بعد بيتر تشيك (180) وبيبي رينا (198).

وعزز سيتي هيمنته في مواجهة نيوكاسل، إذ حقق الفوز في آخر 15 مباراة على ملعب الاتحاد.

وواصل سيتي نتائجه الإيجابية وسط جماهيره فحقق الفوز الـ 18 من 20 مباراة على ملعب الاتحاد، خسر 1 وتعادل في 1.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا إرلينج هالاند
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