في الجول يكشف تفاصيل عقوبات كاف ضد الهلال

وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات على نادي الهلال السوداني عقب الأحداث التي حدثت خلال مباراة الفريق ضد الأهلي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال قد حقق الفوز على الأهلي بهدف دون مقابل في السودان ولكن المباراة شهدت أعمال شغب من الجانب السوداني.

وحصل FilGoal.com على نسخة من خطاب كاف للفريق السوداني لإخطاره بالعقوبات الموقعة عليه.

وجاء عقوبات كاف ضد الهلال بالكامل كالتالي:

- إيقاف عوض عثمان مختار طبيب الفريق لمدة 4 مباريات ومنعه من دخول غرف خلع ملابس الفريق مع تغريمه 10 آلاف دولار بسبب سلوكه العنيف.

مختار كان قد تم إيقافه في المباراة الماضية للهلال بالفعل أي أنه سيغيب عن ثلاثة مباريات إضافية.

- تغريم نادي الهلال 20 ألف دولار بسبب سوء التأمين خلال تدريبات الأهلي وبنهاية المباراة.

- حرمان الهلال من الحضور الجماهيري خلال مبارياته المقبلة والسماح فقط بحضور اللاعبين والجهاز الفني من جانب الفريقين وعدد 25 شخصا من حاملي الأعلام وجامعي الكرات بالإضافة إلى 10 أشخاص من ممثلي الاتحاد و10 أشخاص من ممثلي الهلال و10 أشخاص من النادي الضيف.

- في حالة تخطي العدد المسموح به من الحضور سيتم تغريم النادي مبلغ 50 ألف دولار.

- سيتعين على الهلال دفع الغرامة المقدرة بـ 30 ألف دولار خلال 60 يوما من تاريخ الخطاب.

- يحق للهلال الاستئناف ضد قرار كاف خلال 3 أيام من تاريخ الخطاب.

وسيخوض الهلال مباراتين ضد القطن الكاميروني ثم صنداونز الجنوب إفريقي على ملعبه.

بينما يحل على الأهلي ضيفا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية

ودخل محمد الشناوي حارس الأهلي في مشادة مع بعض عناصر الجهاز الفني لنادي الهلال قبل نهاية المباراة بدقائق، واستمرت بعد صافرة الحكم حسبما أظهرت كاميرات المباراة.

وكشف عوض عثمان طبيب نادي الهلال لـ FilGoal.com، تفاصيل مشادته مع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات الهلال السوداني وجماهيره المتكررة. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة ويتذيل القطن الترتيب.

فيما يتصدر صنداونز الترتيب برصيد 7 نقاط يليه الهلال برصيد 6 نقاط وكلاهما من 3 مباريات.