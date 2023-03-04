طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

السبت، 04 مارس 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

إصابة محمد شريف مع الأهلي ضد القطن الكاميروني

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تفاصيل إصابة مهاجم الفريق محمد شريف أمام القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

وغادر شريف مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني في الدقيقة 32 بسبب الإصابة تاركا مكانه لشادي حسين خلال اللقاء الذي فاز به الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي: "محمد شريف تعرض لكدمة في الحوض والضلوع وفضلنا خروجه لعدم تفاقهما".

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وأضاف "اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل المران المقبل للفريق".

هدف شريف هو ثاني أسرع هدف في تاريخ الأهلي طوال البطولات الإفريقية بعد هدف محمد بركات أمام يانج أفريكانز في الأدوار التمهيدية لعام 2009 بعد 42 ثانية.

الهدف هو الـ13 لمحمد شريف في دوري أبطال إفريقيا ليعادل بذلك رقم وليد أزارو في المركز السابع تاريخيا لهدافي الأهلي.

وسجل شريف سبعة أهداف في 24 مباراة مع الأهلي هذا الموسم خلال جميع البطولات.

وساهم محمد شريف في 65 هدف مع الأهلي بواقع 54 هدف و11 تمريرة حاسمة في 128 مباراة.

الفوز رفع رصيد الأهلي لأربع نقاط في المركز الثالث للمجموعة، واستمر القطن الكاميروني دون رصيد من النقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

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