طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
السبت، 04 مارس 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تفاصيل إصابة مهاجم الفريق محمد شريف أمام القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.
وغادر شريف مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني في الدقيقة 32 بسبب الإصابة تاركا مكانه لشادي حسين خلال اللقاء الذي فاز به الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.
وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي: "محمد شريف تعرض لكدمة في الحوض والضلوع وفضلنا خروجه لعدم تفاقهما".
وأضاف "اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل المران المقبل للفريق".
هدف شريف هو ثاني أسرع هدف في تاريخ الأهلي طوال البطولات الإفريقية بعد هدف محمد بركات أمام يانج أفريكانز في الأدوار التمهيدية لعام 2009 بعد 42 ثانية.
نرشح لكم
ياسر إبراهيم: نهدي الفوز على القطن إلى الجمهور ونعدهم بالأفضل مؤتمر كولر: لا نعرف من سيتأهل في إفريقيا.. ولهذا السبب لم يشارك سافيو ضد القطن الهلال: كاف فرض عقوبات كبيرة على الفريق.. وسنستأنف ضد القرار عبد الحفيظ: علينا تعديل الموقف بأيدينا.. ونواجه صعوبات المجموعات في كل تتويج ياسر إبراهيم: الأهلي يتعثر ولكنه يعرف كيف يتخطى الظروف.. وهكذا أوقفنا القطن الخامسة مع الأهلي.. معلول يصنع هدفين ضد القطن الكاميروني الأهلي يحقق الفوز الأول في مجموعات إفريقيا بثلاثية أمام القطن الأجنبي الـ20.. قندوسي يفتتح شريط أهدافه مع الأهلي ضد القطن