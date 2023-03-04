طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تفاصيل إصابة مهاجم الفريق محمد شريف أمام القطن الكاميروني في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام.

وغادر شريف مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني في الدقيقة 32 بسبب الإصابة تاركا مكانه لشادي حسين خلال اللقاء الذي فاز به الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي: "محمد شريف تعرض لكدمة في الحوض والضلوع وفضلنا خروجه لعدم تفاقهما".

وأضاف "اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل المران المقبل للفريق".

هدف شريف هو ثاني أسرع هدف في تاريخ الأهلي طوال البطولات الإفريقية بعد هدف محمد بركات أمام يانج أفريكانز في الأدوار التمهيدية لعام 2009 بعد 42 ثانية.