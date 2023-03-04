الهدف الأسرع لا يكفي.. نيلسون يلهم عودة مذهلة لـ أرسنال أمام بورنموث

قلب أرسنال الطاولة على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد تأخره بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي بورنموث فيليب بيلينج في الدقيقة الأولى وماركوس سينيسي في الدقيقة 57، فيما سجل للجانرز توماس بارتي في الدقيقة 62 وبن وايت في الدقيقة 70 وريس نيلسون في الدقيقة 98.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، محافظا على فارق النقاط الخمس عن مانشستر سيتي الذي تغلب على نيوكاسل يونايتد 2-0.

فيما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.

الأسرع هذا الموسم

صاعقة حلت على رأس المتصدر، الذي تلقى هدفا سريعا للغاية بعد 9 ثوان من انطلاق مباراته أمام بورنموث.

الهدف الذي سجله فيليب بيلينج بعد 9 ثوان و11 جزءا من الثانية، هو ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه بنظامه الحالي عام 1992.

ولا يزال الهدف الأسرع مسجلا باسم شين لونج مع ساوثامبتون، حيث سجل هدفه في مرمى واتفورد في شهر أبريل 2019، بعد 7 ثوان و69 جزءا.

الثاني كاد أن يأتي سريعا في الدقيقة 21، حيث وصلت الكرة إلى دانجو واتارا داخل المنطقة، ولكن تصدى لها آرون رامسديل ببراعة.

تبديل اضطراري

أرسنال يلعب بدون مهاجمه إدوارد نكيتياه بداعي الإصابة، واستمر لياندرو تروسار في شغل هذا المركز، في ظل غياب جابرييل جيسوس المهاجم الأساسي العائد لتوه من الإصابة.

ولكن في الدقيقة 22 خرج تروسار مصابا، وحل إيميل سميث رو بدلا منه، لتزداد مشاكل الجانرز.

وطالب المدفعجية بركلة جزاء في الدقيقة 34 إثر لمسة يد، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو لم يتم احتسابها.

وطالب الفريق بواحدة أخرى بعد سقوط تاكيهيريو تومياسو في الدقيقة 44، ولكن رفض الحكم احتسابها أيضا.

وحاول مارتن أوديجارد بركلة حرة في الدقيقة 45+2 ولكن التسديدة مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بورنموث.

أرسنال لمس الكرة 41 مرة داخل منطقة جزاء بورنموث خلال الشوط الأول، أكثر من أي فريق آخر في الموسم الحالي.

نحو العودة ولكن..

أجرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تبديله الثاني مع نهاية الاستراحة، حيث أشرك بن وايت بدلا من تاكيهيرو تومياسو.

وسدد أوديجارد في الدقيقة 52 ولكن تصدى نيتو للكرة بسهولة.

فيما حاول جابرييل مارتينيلي بتسديدة في الدقيقة 54، ولكنها مرت فوق العارضة.

عكس التيار ومن ركلة ثابتة كالعادة، أرسل جو روثويل ركنية سجل منها ماركوس سينيسي الهدف الثاني بالرأس في شباك أرسنال بالدقيقة 57 لتزداد المتاعب.

وسقط بوكايو ساكا داخل المنطقة في الدقيقة 61 مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

نحو العودة تلك المرة

تقليص الفارق أتى أخيرا بقدم توماس بارتي، حيث لعب ساكا ركنية أبعدها نيتو فوصلت إلى سميث رو الذي مررها بالرأس إلى الغاني ليسجل الهدف في الدقيقة 62.

وأتى ريس نيلسون في الدقيقة 69 بدلا من سميث رو الذي حل في الشوط الأول على حساب تروسار.

وفورا، صنع نيلسون هدف التعادل الذي سجله البديل الآخر بن وايت، وهو أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز طوال مسيرته.

وسدد أوديجارد مرة أخرى في الدقيقة 79 لتصطدم الكرة بيد أحد مدافعي بورنموث، وبعد مراجعة تقنية الفيديو احتسب الحكم ركنية، نتج عنها لمسة يد أخرى، ولكن أقر الحكم بعدم وجود ركلة جزاء للمرة الثانية.

وأتى جرانيت تشاكا بدلا من فابيو فييرا في الدقيقة 84.

وسدد ريس نيلسون على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 94 ولكن نيتو تصدى بسهولة.

وفي الدقيقة 98 أتى الهدف القاتل من البديل ريس نيلسون بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء، ليكمل عودة أرسنال من تأخره بهدفين، للمرة الأولى منذ فبراير 2012.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، محافظا على فارق النقاط الخمس عن مانشستر سيتي الذي تغلب على نيوكاسل يونايتد 2-0.

فيما تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.