انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) القطن.. فوز الأحمر بثلاثية
السبت، 04 مارس 2023 - 17:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد القطن الكاميرون في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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ق 92: جوووووووول رأفت خليل والثالث
ق 79: نزول أحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف بدلا من حمدي فتحي وبيرسي تاو
ق 72: نزول مروان عطية ورأفت خليل بدلا من أليو ديانج وطاهر
ق 64: سقوط محمد هاني مصابا
ق 57: رأسية خطيرة من عبد المنعم وفرصة الثالث تضيع
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد
ق 40: جوووووول قندوسي
ق 33: نزول شادي حسين بدلا من محمد شريف
ق 31: إصابة محمد شريف
ق 28: العارضة تمنع حمدي من التسجيل مجددا
ق 27: حمدي فتحي يهدر الثاني
ق 4: سقوط لاعب الأهلي للإصابة
ق 1: جوووووووول شريف والأول
انطلاق المباراة
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