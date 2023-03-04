انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) القطن.. فوز الأحمر بثلاثية

ياسر إبراهيم: الأهلي يتعثر ولكنه يعرف كيف يتخطى الظروف.. وهكذا أوقفنا القطن

الخامسة مع الأهلي.. معلول يصنع هدفين ضد القطن الكاميروني

الأهلي يحقق الفوز الأول في مجموعات إفريقيا بثلاثية أمام القطن

الأجنبي الـ20.. قندوسي يفتتح شريط أهدافه مع الأهلي ضد القطن

ثاني أسرع هدف إفريقي وعادل أزارو.. محمد شريف يسجل لـ الأهلي ضد القطن

تشكيل القطن - واسو الهداف يقود الهجوم ضد الأهلي.. وخماسي دفاعي

تشكيل الأهلي - قندوسي أساسي وشريف يقود الهجوم ضد القطن.. وسافيو على الدكة

مصدر من الهلال يكشف لـ في الجول كيفية التحرك بعد عقوبات كاف