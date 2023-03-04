مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) (2) بورنموث.. التعااااااادل
السبت، 04 مارس 2023 - 16:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وبورنموث في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل أرسنال الصدارة برصيد 60 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيتي.
بينما يحتل بورنموث المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط عن القاع.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.
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ق 79 تسديدة من أوديجارد تصطدم بيد أحد مدافعي بورنموث.. الحكم يراجع ولكن حتى الآن احتسب ركنية
ق 70 جووووول بالأثر الفوري.. بديل يصنع فور نزوله ليسجل بديل آخر، نيلسون يصنع وبن وايت يسجل.
ق 69 ريس نيلسون بدلا من سميث رو الذي حل في الشوط الأول على حساب تروسار
ق 62 جووووول توماس بارتي يقلص الفارق.. ساكا يلعب ركنية يبعدها نيتو فتصل إلى سميث رو الذي يمررها بالرأس نحو بارتي فيسجل الأخير.
ق 61 بوكايو ساكا يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب.
ق 57 جووووول الثاني من ركنية.. ماركوس سينيسي يسجل الهدف الثاني في شباك الجانرز
ق 46 أرسنال يبدأ الشوط الثاني بنزول بن وايت بدلا من تومياسو
استراحة
ق 45+2 ركلة حرة من أوديجارد تحلق فوق العارضة
ق 45 تومياسو سقط مطالبا بركلة جزاء ولكن الحكم يواصل اللعب
ق 44 مرتدة خطيرة من دومينيك سولانكي ولكن تلعب سيئة في النهاية
ق 35 لا ركلة جزاء لأرسنال.. اللعب يستمر
ق 34 لمسة يد على بورنموث داخل المنطقة؟ الحكم يراجع تقنية الفيديو
ق25: خروج تروسارد بسبب الإصابة ودخول إيميل سميث رو
ق20: اوووووووووه رامسديل يمنع الثاني
ق 1: جوووووووول بعد9 ثوان بيلينج يسجل الأول لبورنموث
بداية اللقاء