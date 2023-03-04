تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني

السبت، 04 مارس 2023 - 15:36

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) العقوبات الموقعة على نادي الهلال إثر أحداث مباراته ضد الأهلي في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

واستضاف ملعب الجوهرة معقل الهلال مباراة الأهلي والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 1-0 بهدف ماكابي ليليبو.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "أرسلنا للهلال اليوم خطابا بتحديد 30 فردا لحضور المباريات المتبقية على ملعبهم في البطولة، محدد لهم الجلوس بالمقصورة الرئيسية وعلى الهلال إبلاغ كاف باسمائهم خلال الاجتماع الفني قبل المباراة. والتأكيد على عدم حضور الجماهير".

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وأضاف "تغريم عوض عثمان الجعلي طبيب الهلال 10 آلاف دولار وحرمانه من حضور 4 مباريات".

وأكمل "تغريم عامل غرفة ملابس الهلال 20 ألف دولار بسبب إثارة الشغب".

وسيخوض الهلال مباراتين ضد القطن الكاميروني ثم صنداونز الجنوب إفريقي على ملعبه.

بينما يحل على الأهلي ضيفا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

ودخل محمد الشناوي حارس الأهلي في مشادة مع بعض عناصر الجهاز الفني لنادي الهلال قبل نهاية المباراة بدقائق، واستمرت بعد صافرة الحكم حسبما أظهرت كاميرات المباراة.

وكشف عوض عثمان طبيب نادي الهلال لـ FilGoal.com، تفاصيل مشادته مع محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد تجاوزات الهلال السوداني وجماهيره المتكررة. (طالع التفاصيل)

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة ويتذيل القطن الترتيب.

فيما يتصدر صنداونز الترتيب برصيد 7 نقاط يليه الهلال برصيد 6 نقاط وكلاهما من 3 مباريات.

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