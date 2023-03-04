الأهلي ضد القطن.. البحث عن الفوز الأول في المباراة 400 قاريا

يستعد الأهلي للقاء القطن الكاميروني في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، مباراة تحمل رقم 400 في مسيرة الأهلي بالبطولات الإفريقية.

ويستضيف الأهلي على ملعب الأهلي we السلام ضيفه القطن الكاميروني في السادسة من مساء اليوم.

ويبحث الأهلي تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات الموسم الجاري، بعدما تعثر بالخسارة 1-0 من الهلال ثم تعادل مع صنداونز 2-2.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة ويتذيل القطن الترتيب.

فيما يتصدر صنداونز الترتيب برصيد 7 نقاط يليه الهلال برصيد 6 نقاط وكلاهما من 3 مباريات.

الأهلي يمتلك 23 لقبا إفريقيًا في جميع المسابقات بدءا من دوري الأبطال سواء بمسماه القديم والجديد وكأس الكؤوس وكأس الاتحاد والكونفدرالية الإفريقية ثم كأس السوبر القاري.

وحقق الأهلي ألقابه بواقع 10 دوري أبطال و4 كأس كؤوس و1 كونفدرالية و8 كأس سوبر قاري.

فماذا حقق الأهلي خلال 399 مباراة قارية سابقة؟

فوز: 206

تعادل: 105

هزيمة: 88

أهداف له: 617

أهداف عليه: 303

ألقاب: 23

وستكون مباراة اليوم لـ الأهلي هي رقم 199 على ملعبه في المسابقات القارية.

فحقق الأهلي الفوز في 159 مباراة، وتعادل في 29 وخسر 10 فقط.

سجل 458 هدفا واستقبل 106 هدفا في جميع المسابقات.

وسبق أن سجل محمد شريف الهدف رقم 600 للأهلي في النسخة الماضية ضد المريخ.

بينما سجل محمد عبد المنعم الهدف رقم 500 للأهلي في مباراة صنداونز الماضية في بطولة دوري أبطال إفريقيا فقط. (طالع التفاصيل)

ويمتلك الأهلي سجلا حافلا ضد الأندية الكاميرونية:

فخاض الأهلي 12 مباراة فاز في 7 وخسر 2 وتعادل في 3.

ولم يسبق للأندية المصرية أن خسرت على ملعبها من نظيرتها الكاميرونية في جميع المسابقات القارية.

وكان لقاء الأهلي الأول ضد الفرق الكاميرونية أمام كانون ياوندي في ربع نهائي نسخة 1983 وحقق الأهلي فوزا كاسحا بنتيجة 5-0 بفضل ثلاثية من زكريا ناصف ومصطفى عبده وخالد جاد الله.

وسبق أن حقق الأهلي لقبين قاريين على حساب الأندية الكاميرونية في المباراة النهائية.

فحقق الأهلي لقب كاس الكؤوس عام 1984 بفضل ركلات الترجيح على كانون ياوندي بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1 في مجموع المباراتين.

واللقب الثاني جاء على حساب القطن في نهائي نسخة 2008 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حينها تفوق في القاهرة بثنائية وائل جمعة وأمادو فلافيو، ثم فرض التعادل في جاروا بثنائية أحمد حسن وشادي محمد.