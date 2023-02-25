الـ500 في دوري الأبطال.. عبد المنعم يتعادل لـ الأهلي أمام صنداونز

سجل محمد عبد المنعم هدف التعادل لـ الأهلي أمام صندوانز في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

واستغل عبد المنعم كرة عرضية من علي معلول في الدقيقة 59 ليلعبها برأسه في الشباك على يمين الحارس.

الهدف هو الـ500 لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في 316 مباراة خلال 34 مشاركة بتاريخ البطولة.

ووقع محمد عبد المنعم على هدفه الرابع مع الأهلي في جميع المسابقات.

وسبق لابن الـ24 عاما التسجيل أمام الرجاء المغربي في نسخة العام الماضي من دوري أبطال إفريقيا، واتحاد المنستير في دور الـ32 من البطولة الحالية.

وسجل عبد المنعم هدفا واحدا أمام بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021.

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر، فاز صنداونز على الهلال بهدف دون مقابل، وعلى القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على أسوان في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 12 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.