فان دايك: الفوز هو أهم شيء الآن.. ونستعد بحماس ليونايتد المتألق

الخميس، 02 مارس 2023 - 12:27

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول - مانشستر يونايتد

يعتبر فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أن تحقيق الانتصارات في الفترة المتبقية من الموسم أهم من الأداء الجيد.

وسجل فان دايك ومحمد صلاح ثنائية فوز ليفربول على ولفرهامبتون 2-0 في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.(طالع التفاصيل)

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد حققنا فوزا مهما على ولفرهامبتون، لذا فقد حان الوقت للتعافي والتركيز على المباراة التالية ضد مانشستر يونايتد".

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وأضاف "بالطبع كان علينا التحلي بالصبر. أعتقد أننا نرى المباريات التي لعبناها ضد الذئاب هذا الموسم، لقد كانت صعبة للغاية وهذا اللقاء لم يكن الأمر مختلفًا لذا كان علينا التحلي بالصبر وانتظار اللحظة المناسبة لحسم اللقاء".

وتابع الهولندي "في النهاية قدمنا أداء جيدا، خرجنا بشباك نظيفة مرة أخرى، وهذا شيء يمكننا البناء عليه".

خرج ليفربول بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، وحصل منها على 10 نقاط من أصل 12.

وأكمل "الفوز هو أهم شيء في هذه المرحلة، خاصة في الوضع الذي نحن فيه. نحاول أن نقاتل في كل مباراة وهذا ما فعلناه ضد ولفرهامبتون وحققنا ثلاث نقاط مستحقة".

ويستعد ليفربول لاستقبال مانشستر يونايتد في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد على ملعب أنفيلد.

وواصل "أعتقد أننا بحاجة إلى أجواء كبيرة يوم الأحد، ونأمل أن يكون الجميع في أفضل حالاتهم، بما في ذلك نحن كلاعبين، لأنه من الواضح أنه يتعين علينا القيام بعمل كبير على أرض الملعب ضد مانشستر يونايتد المتألق".

وأتم "سوف نتعافى الآن وسنكون مستعدين ليوم الأحد بالطبع".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 39 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية فوز ليفربول المدافع فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 20 هدفا في مختلف المسابقات.

وبذلك يكون قائد منتخب مصر فعلها للموسم السادس على التوالي مع الحمر.

كما وصل صلاح إلى الهدف رقم 300 له في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر.

بواقع 47 هدفا مع منتخب مصر، و253 مع الأندية.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 290 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 176 هدفا وصنع 72 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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