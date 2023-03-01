صلاح يسجل وليفربول يواصل التقدم في جدول الدوري بالفوز على ولفرهامبتون

الأربعاء، 01 مارس 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون

حقق ليفربول الفوز على ولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي والتي جمعتهما بملعب أنفيلد.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 39 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 24 في المركز الـ15.

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وسجل ثنائية فوز ليفربول المدافع فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.

وبعد الهدف وصل محمد صلاح للموسم السادس على التوالي مع ليفربول مسجلا 20 هدفا.

وصف المباراة

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جاء الشوط الأول متوسط المستوى ولم تسفر محاولات ليفربول عن أي أهداف أمام دفاع ولفرهامبتون.

وفي الشوط الثاني سجل داروين نونيز الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 65 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

لكن اللعب توقف وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يعود ويقرر إلغاء الهدف بسبب وجود خطأ على ديوجو جوتا.

بعدها نجح ليفربول في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 بضربة رأسية من فان دايك بعد متابعة للكرة من قبل جوتا.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد هجمة سريعة وانطلاقة من الظهير الأيسر اليوناني تسيميكاس الذي مررها له أمام المرمى ليضعها في الشباك.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز ليفربول.

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