تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك ولفرهامبتون في المباراة التي فاز بها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل محمد صلاح هدفا ضمن فوز ليفربول على ولفرهامبتون بثنائية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.(طالع التفاصيل)

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان فيرجيل فان دايك صاحب الهدف الأول، فوصل متوسط تقييمه لـ8.2 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 20 هدفا في مختلف المسابقات.

وبذلك يكون قائد منتخب مصر فعلها للموسم السادس على التوالي مع الحمر.

كما وصل صلاح إلى الهدف رقم 300 له في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر.

بواقع 47 هدفا مع منتخب مصر، و253 مع الأندية.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 290 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 176 هدفا وصنع 72 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.