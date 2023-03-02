رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية ومنتخب مصر

الخميس، 02 مارس 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون

واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه ليفربول في مختلف البطولات.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسجل محمد صلاح هدفا ضمن فوز ليفربول على ولفرهامبتون بثنائية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

ووصل صلاح إلى الهدف رقم 300 له في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر.

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بواقع 47 هدفا مع منتخب مصر، و253 مع الأندية.

الهدف هو رقم 20 لصلاح مع ليفربول هذا الموسم.

وبذلك يكون قائد منتخب مصر فعلها للموسم السادس على التوالي مع الحمر.

ويتبقى أمام صلاح تسجيل هدفا واحدا ليعادل روبي فاولر كأفضل هداف لليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي، أو 3 أهداف لينفرد بالرقم.

النجم المصري يمتلك الآن 127 هدفا، مقابل 128 هدفا لفاولر صاحب الرقم القياسي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 290 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 176 هدفا وصنع 72 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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