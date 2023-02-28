المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يحيل 3 صفحات للنيابة العامة ويمنع أحد البرامج الرياضية الشهيرة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بإحالة ثلاثة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة، ومنع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة دون تحديده.

وسبق أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مشاركة رئيسه جمال علام في الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للإعلام لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي والقنوات والبرامج الرياضية، واتخاذ قرارات عاجلة، لضبط الإعلام الرياضي وفقا للقانون. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بإحالة الصفحات الخاصة بأحد الإعلاميين الرياضيين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد استمعت إلى أقواله فيما تم رصده على صفحات فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وانتهت اللجنة إلى وجود العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

وقرر المجلس إحالة مديري صفحتين من الصفحات الالكترونية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استعراض تقارير الرصد والشكاوى المقدمة ضدهما، نظراً لما تضمنتهما من محتوى به العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

كما قرر المجلس منع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة، نظرا لمخالفته شروط الترخيص والتعهدات ذات الصلة الصادرة من القناة.

وتقدم النادي الأهلي الأسبوع الماضي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه "بسبب التصريحات التي تضمنت تحريضات علانية ضد فريق الأهلي أثناء تواجده في السودان". (طالع التفاصيل)

كما كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل جديد للجنة الانضباط ولجنة الرصد الإعلامي المستحدثة.

وقال الكومي عبر قناة صدى البلد: "خالص التحية للجنة الانضباط السابقة التي أدت دورها على أكمل وجه. كان لا بد من تشكيل لجنة أخرى سريعا لإعادة الشارع الرياضي إلى السلوك القويم".

وأضاف "أي تجاوز من أي مؤسسة أو أشخاص داخل المجال الرياضي سيحول للجنة الانضباط. ذلك مدرج باللائحة الخاصة بها ولها كامل الحق في اتخاذ ما تراه من قرارات وعقوبات".

وأوضح "هذا يكفي. نحن نريد إعادة الأخلاق إلى الرياضة المصرية. كل من يعمل داخل المجال الرياضي لاعبين أو إداريين، يحق للجنة الانضباط معاقبته إن خرج عن النص".

وتابع الكومي "العقوبات تضم غرامات مالية وإيقاف ومنع من حضور المباريات ولو كان الأمر جلل يمكنها التوصية بالشطب، ولكن القرار في تلك الحالة يجب أن يُرفع إلى وزير الشباب والرياضة، فليس من سلطة الاتحاد شطب عضو مجلس إدارة".

وواصل "اللجنة السابقة لم تقبل المساس بعملها، ونحن نقدم كل الدعم للجنة الحالية ولن نتدخل من قريب أو من بعيد، فهي تتمتع باستقلالية كاملة".

وأتم "الشكاوى القديمة التي لم يصدر بشأنها قرارات ستعرض على لجنة الانضباط الجديدة، وما يستجد من شكاوى".