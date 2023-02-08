جمال علام يحضر اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لبحث التجاوزات بالإعلام الرياضي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مشاركة رئيسه جمال علام في الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للإعلام لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي والقنوات والبرامج الرياضية، واتخاذ قرارات عاجلة، لضبط الإعلام الرياضي وفقًا للقانون.

وعُقد الاجتماع برئاسة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحضره محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين كما شارك في الاجتماع محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قد أعلن قراراه بالاجتماع لبحث مسألة الإعلام الرياضي والتجاوزات الأخيرة في القنوات والبرامج الرياضية.

وقال المجلس في بيانه:

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجتمع غدا -الثلاثاء- لبحث التجاوزات في الإعلام الرياضي والقنوات والبرامج الرياضية واتخاذ قرارات عاجلة لضبط الإعلام الرياضي وفقا للقانون.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك ورئيس النادي مرتضى منصور.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد أعلن في نوفمبر الماضي فتح تحقيقا بشأن تجاوزات قناة الزمالك.

وذكر المجلس في بيانه آنذاك: "المجلس يحذر كل الأطراف من الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضى النظيف، بعد أن أعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة، بممارسة حق النقد والرأى والرأى الآخر والبعد عن التعصب، ولكن أسيئ استخدام هذا الحق، مما يحتم التدخل الحاسم والفورى".