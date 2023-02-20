بسبب التحريض ضد الفريق.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك وقناة النادي إلى الأعلى للإعلام

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

تقدم النادي الأهلي اليوم الاثنين بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه.

وخسر الأهلي أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء شكوى الأهلي كالتالي:

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النادي الأهلي تقدم اليوم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه بسبب التصريحات التي تضمنت تحريضات علانية ضد فريق الأهلي أثناء تواجده في السودان، وتسخين الأجواء بين جماهير الهلال التي قامت بالاعتداء على لاعبي الأهلي وجهازهم الفني قبل وبعد المباراة.

وحاول رئيس الزمالك في تصريحاته أن يلوح للجماهير السودانية بالمخالفة للحقيقة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يجامل الأهلي ورفض حضورهم المباراة. ويعلم رئيس الزمالك وكل الأندية المشاركة أن «كاف» هو من قرر إقامة المباراة المشار إليها بدون جماهير، لأن ملعب الجوهرة الزرقاء الذي تقام عليه لا تتوافر فيه شروط السلامة التي حددها الاتحاد الإفريقي.

كما قامت قناة الزمالك أيضًا ببث الاتهامات والادعاءات الباطلة لبعض وسائل الإعلام والصحف السودانية بحق النادي الأهلي بهدف الإساءة إلى تاريخه.

وطالب النادي الأهلي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق اللوائح والقوانين بحق المتجاوزين، حرصًا على وحدة الصف وعدم حدوث فتنة بين الجماهير المصرية.

وقدم الأهلي شكوى إلى الاتحاد الإفريقي ضد تجاوزات الهلال السوداني وجماهيره المتكررة.

ورفع الأهلي مذكرة إلى سامح شكري وزير الخارجية المصرية، يشكو فيها أحداث مباراة الهلال السوداني.

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