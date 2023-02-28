بعد ظهوره الأول.. جوارديولا يوضح رأيه في لاعب سيتي الجديد

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 14:30

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

‎أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجديد رأيه في لاعبه الأرجنتيني الجديد ماكسيمو بيروني بعد ظهوره الأول في مباراة بورنموث هذا الأسبوع.

وشارك اللاعب الذي انضم للفريق السماوي أواخر الشهر الماضي قادما من نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني في الفوز بنتيجة 4-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد اقترح جوان باتسي شراء هذا اللاعب، وكان دائما ينصحني بشأن جابرييل جيسوس، جوليان ألفاريز، والآن لماكسيمو".

‎وأضاف عن الأرجنتيني صاحب الـ 20 عاما "بيروني لاعب ذكي، كما إنه يتحرك جيدا في طرفي الملعب، ولديه رؤية جيدة للملعب".

‎وأكمل "منذ الجلسة التدريبية الأولى أو الثانية بعد وصوله كنت رأيت بعض المقاطع والمعلومات، لكن بصراحة لم أكن أعرفه واللاعبون لم يعرفوه، ولكنه رائع ويتحرك بشكل جيد، ولديه مهارة فردية مميزة".

‎وتابع "سيتطور معنا من الناحية الجسدية وطريقة اللعب، ونحن نبحث أحيانا عن لاعبين يلعبون في المساحات الضيقة، وهو جيد حقا في ذلك".

وواصل المدرب الإسباني "إنه لاعب مدهش ويقوم بعمل جيد حتى الآن، لكن ما الذي سيحدث في المستقبل لا أعرف، لا أستطيع ضمان ذلك".

واستمر "لقد تعلمت من سنوات عملي ألا أتوقع ما سيحدث فيما يتعلق بمن سيبقى أو سيغادر، وكيف سنكون نشطاء في سوق الانتقالات، لكننا سعداء حقا بالجودة التي يتمتع بها بيروني".

وشارك بيروني في الدقيقة 72 من مباراة بورنموث بعد أن كان سيتي متقدما برباعية نظيفة.

قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي شارك في 33 مباراة مع فريق فيليز سارسفيلد.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا ماكسيمو بيروني
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