تقرير مغربي: الولاية الثانية.. جاريدو مدربا لـ الوداد

الأحد، 26 فبراير 2023 - 17:26

كتب : FilGoal

جاريدو

أتم نادي الوداد المغربي اتفاقه مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي منصب المدير الفني للفريق.

وذلك خلفا لـ المهدي النفطي المدير الفني السابق للوداد.

وذكرت قناة الرياضية المغربية أن الوداد أتم الاتفاق مع جاريدو والإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات المقبلة.

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وتعد هذه هي المرة الثانية للمدرب الإسباني الذي يتولى فيها تدريب الوداد المغربي.

وبدأ جاريدو الموسم الحالي مدربا للإسماعيلي قبل أن يرحل عن الدراويش بعد عدة جولات من الدوري المصري.

ويحتل الوداد المركز الرابع في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة. بينما يتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي برصيد 4 نقاط.

وفي الدوري المغربي يحتل الوداد المركز الثالث برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن الجيش الملكي المتصدر.

الوداد المغربي جاريدو
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