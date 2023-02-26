رغم الرباعية.. مدافع سيتي: نشعر بالإحباط لعدم الخروج بشباك نظيفة أمام بورنموث

الأحد، 26 فبراير 2023 - 16:46

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا و ريكو لويس - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

أوضح ريكو لويس مدافع مانشستر سيتي أن فريقه يشعر بالإحباط بسبب عدم الخروج بشباك نظيفة في مباراة بورنموث رغم الفوز برباعية.

وضرب مانشستر سيتي ضيفه بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي ليواصل مطاردة أرسنال المتصدر.

وقال لويس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أفضل شيء يمكن أن تفعله هو أن تعود من نتائج سلبية إلى طريق الانتصارات".

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وأضاف "نشعر بالإحباط لعدم الخروج بشباك نظيفة، ولكن الأربعة أهداف تبعث برسالة قوية للمنافسين".

وواصل "الهدف الأول حدد رتم المباراة، كان يمكن أن نسجل أكثر في النهاية، وسنحاول الاستمرار على هذا المنوال والفوز بالمباريات بهذه الأريحية".

لويس الذي لمس الكرة 91 مرة بدقة 93% خلال الـ90 دقيقة نال إشادة مدربه بيب جوارديولا بعد اللقاء (التفاصيل).

وأكمل "أنا أحاول فقط تقديم أفضل ما لدي للفريق، أنا سعيد بالمشاركة متى أتيح ذلك".

وتابع "جوارديولا يخبرني بضرورة اللعب على طبيعتي ولكنه يطلب مني الانضمام للداخل بجانب رودري، من أجل الحصول على سيطرة أكبر في وسط الملعب".

وأردف "لقد لعبت كلاعب وسط من قبل، وبعدها كمدافع وأحببت ذلك، أحصل على الكرة أكثر في مناطق مميزة، وهو ما يجعلك تشعر بأنك مهم للفريق".

وأتم اللاعب الشاب "من الرائع أن يثق بي جوارديولا ويعتمد علي، الكرة الآن في ملعبي لأثبت صحة وجهة نظره".

سجل لمانشستر سيتي جوليان ألفاريز وإرلينج هالاند وفيل فودين وكريس ميفام بالخطأ في مرماه، وأحرز جيفرسون ليرما هدف بورنموث الوحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 55 في المركز الثاني.

الفوز هو الـ12 على التوالي لمانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري.

ريكو لويس مانشستر سيتي بورنموث الدوري الإنجليزي
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