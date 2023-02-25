جوارديولا: ريكو لويس لاعب فريد.. ونحب هالاند وهو يساعدنا

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي بأداء ريكو لويس وإرلينج هالاند في الفوز على بورنموث 4-1.

وحقق سيتي فوزا خارج القواعد رغم التغييرات العديدة التي شهدها تشكيل الفريق الأساسي ليواصل تشديد الخناق على أرسنال المتصدر.

وقال بيب عقب نهاية اللقاء: "بالنظر لعدد المباريات والكم الكبير من السفر، لعبنا مباراة رائعة بقوة، هجومنا كان أكثر حركية وحققنا نتيجة جيدة".

وأضاف "اعتمد على ريكو لويس منذ وصوله وبدأ مشاركته، لديه الجودة والذكاء، هو لاعب رائع، سعدا لوجوده معنا، خاصة أنه لاعب من أكاديمية النادي".

وواصل "يتحرك في المساحات الصغيرة، ويلعب في المساحات الفارغة، هو لاعب فريد وجيد جدا في ذلك".

وأشاد أيضا بـ إرلينج هالاند قائلا: "تأثيره واضح، نحبه وهو يساعدنا، اليوم شكل خطورة أكبر".

وأتم "نحتاج فيل فودين، عمله وإخلاصه وأهدافه ومساهماته، خطوة تلو الأخرى سيعود".

سجل لمانشستر سيتي جوليان ألفاريز وإرلينج هالاند وفيل فودين وكريس ميفام بالخطأ في مرماه، وأحرز جيفرسون ليرما هدف بورنموث الوحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 55 في المركز الثاني، وتوقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الـ19.

الفوز هو الـ12 على التوالي لمانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري.