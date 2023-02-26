مدرب الترجي: كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك

الأحد، 26 فبراير 2023 - 00:20

كتب : FilGoal

الترجي

شدد نبيل داوود المدرب المساعد في الجهاز الفني للترجي أن فريقه درس الزمالك جيدا قبل مباراة الفريقين.

وقال داوود عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنا نعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك وحاولنا من البداية الفوز معنويا بالمباراة".

وأضاف "الزمالك موقفه متأزم في المجموعة ودخلنا المباراة بقوة وضغط عالي حتى لا يكون هناك أي فرص للأبيض ولا يحصل على الثقة لأن الزمالك فريق كبير قادر على العودة في أي وقت".

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وأكمل "التوفيق كان معنا والهدف الأول جعل المباراة أسهل علينا".

وأردف "نبيل معلول اعتاد قبل كل مباراة على الذهاب إلى مقاعد بدلاء المنافس ومصافحة الجميع".

وواصل "الروح الرياضية كانت كبيرة بين الزمالك والترجي في المباراة".

وأتم تصريحاته "أتمنى مقابلة أندية مصرية في الأدوار المتقدمة والتوفيق للجميع وأن يكون نهائي إفريقيا بين ثنائي عربي".

وفاز الترجي التونسي على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالث لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بملعب رادس. (طالع التفاصيل)

ليتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير بالمجموعة، بينما رفع الترجي رصيده إلى النقطة 9 في الصدارة.

سيناريوهات تأهل الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

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