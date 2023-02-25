مؤتمر كولر: حزين على الفرص الضائعة أمام صنداونز.. وهذا سبب تسديد هاني لركلة الجزاء

السبت، 25 فبراير 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

محمد هاني

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن شعوره بالحزن بعد تعادل فريقه مع صنداونز الجنوب إفريقي.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حزين للغاية على نتيجة مباراة صنداونز، نهدر الكثير من الفرص ولا نحولها إلى أهداف".

وأضاف "تأخرنا في النتيجة واستطعنا بقوة الشخصية العودة والتقدم، لكن تلقينا هدفا بدون داع".

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وواصل "تقدمنا في النتيجة على صنداونز 2-1 فقط لأننا أهدرنا الكثير من الفرص".

وعن تسديد محمد هاني لركلة الجزاء وإهدارها قال: "نعرف أن المنافس يشاهد مباريات الفريق وإذا استمر نفس اللاعب في تسديد كل ركلات الجزاء سيعرفون أين سيسدد".

وأردف "قبل كل مباراة أختار 3 لاعبين وأقول لهم من يشعر أنه قادر على التسديد فعليه تنفيذ ركلة الجزاء".

وأشار "محمد هاني في التدريبات لا يهدر ركلات جزاء ويسدد بطريقة رائعة ولكن كما شاهدنا جميعا التدريبات تختلف عن المباريات".

ووضح "ليست أول ضربة جزاء يهدرها الفريق، معلول أهدر من قبل وأيضا أفشة".

واستمر في تصريحاته "ركلة الجزاء التي من المفترض أن تكون فرصة مؤكدة للهدف أهدرناها أيضا".

وأتم تصريحاته "لن أكشف عن الثنائي الآخر مع محمد هاني المسؤول عن تسديد ركلة الجزاء لأنها ضاعت بالفعل".

وتعادل الأهلي مع صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في ملعب السلام. (طالع التفاصيل)

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