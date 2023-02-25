الأحمر يكرر سيناريو العام الماضي.. الأهلي يتعادل مع صنداونز

تعادل الأهلي مع صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في ملعب السلام.

وحصد الأهلي النقطة الأولى في المجموعة ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة ضد القطن الكاميروني.

بينما وصل صنداونز إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة.

وتعد هذه البداية مماثلة لانطلاقة الأهلي في دور مجموعات الموسم الماضي بعدما حصد نقطة واحدة من أول مباراتين بالتعادل مع الهلال السوداني والخسارة من صندوانز، وكانت له مباراة مؤجلة مع المريخ.

وهذه المرة تعادل الأهلي مع صنداونز وخسر من الهلال، ويتبقى مباراة مؤجلة مع القطن.

وصف المباراة

أهدر أحمد عبد القادر فرصة التسجيل للأهلي بغرابة في الدقيقة 3 بعدما أخطأ دفاع صنداونز وأعاد له الكرة ليسدد ويبعدها الحارس إلى ركنية.

وظهرت خطورة صنداونز بعد ذلك عن طريق المهاجم بيتر شالويلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء أمسك بها الشناوي.

وانطلق بيرسي تاو نحو المرمى بعد تمريرة أليو ديانج لكن الحارس خرج في الوقت المناسب وأمسك بالكرة.

ومن جديد هدد شالويلي مرمى الأهلي بهجمة مرتدة سريعة وتوغل داخل منطقة الجزاء لكن مروان عطية تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة من أمامه قبل أن يسدد.

ونجح صنداونز في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق شالويلي ومن هجمة مرتدة وعرضية وصلت له أمام المرمى.

وأرسل محمد هاني عرضية قابلها أفشة بضربة رأسية لكن الحارس أبعدها إلى ركنية في فرصة خطيرة للأهلي.

وتعرض محمود متولي مدافع الأهلي للإصابة ليكمل الفريق الأحمر الشوط الأول بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة.

ومع بداية الشوط الثاني شارك ياسر إبراهيم بدلا من محمود متولي المصاب.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 49 بعد عرقلة بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء.

وتقدم محمد هاني ليسدد ركلة الجزاء لكن الحارس تصدى للكرة من أمامه.

وأنقذ محمد الشناوي فرصة الهدف الثاني لصنداونز من أمام ميليولا ثم مايما في الدقيقة 58.

وحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة 59 وتوجه علي معلول لتنفيذ الكرة وأرسلها على رأس محمد عبد المنعم الذي وضع الكرة في الشباك مسجلا هدف التعادل للأحمر.

وعقب الهدف شارك محمود كهربا بدلا من أفشة في الدقيقة 61.

واستمرت محاولات الأهلي لتسجيل الهدف الثاني وإهدار الفرص أمام مرمى صنداونز.

بينما شكلت هجمات صنداونز المرتدة خطورة على مرمى محمد الشناوي الذي تألق وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة.

وشارك طاهر محمد بدلا من أحمد عبد القادر في الدقيقة 74، وفور نزوله الملعب كاد أن يسجل الهدف الثاني بعد متابعة لركلة ركنية نفذها معلول.

الشحات يسجل الثاني

وبعد هجمة لـ صنداونز أرسل محمد الشناوي كرة طويلة وضعت حسين الشحات في مواجهة المرمى ليراوغ المدافع ويسدد على يمين الحارس مسجلا هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 74.

ومن جديد نجح صنداونز في تسجيل الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 80 بعدما سدد مايويا كرة اصطدمت في القائم وتابعها مورينا بتسديدة قوية في الشباك الحمراء.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تبديل مزدوج بنزول خالد عبد الفتاح ومحمد شريف بدلا من حسين الشحات ومحمد عبد المنعم.

وحاول الأهلي في الدقائق المتبقية إحراز هدف الفوز لكن المحاولات لم تكتمل لتنتهي المباراة بالتعادل.