تشكيل مانشستر سيتي - محرز ودي بروين على مقاعد البدلاء أمام بورنموث

السبت، 25 فبراير 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب الثنائي جون ستونز وأيميريك لابورت عن دفاع سيتي بداعي الإصابة.

فيما عاد كيفن دي بروين نجم الفريق للتدريبات أمس -الجمعة- ليتواجد على مقاعد البدلاء اليوم.

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وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: ريكو لويس - مانويل أكانجي - روبن دياش - ناثانيال أكي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - فيل فودين - جاك جريليش

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند

البدلاء: ستيفان أورتيجا - كارسون - كايل ووكر - كالفن فيليبس - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - جوميز - رياض محرز - بيرون

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 24 مباراة.

فيما يحتل بورنموث المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

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