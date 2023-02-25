تشكيل مانشستر سيتي - محرز ودي بروين على مقاعد البدلاء أمام بورنموث

سجل وهو يسقط.. أرسنال لا يزال على الشجرة بالفوز على ليستر

الدوري الإنجليزي - وست هام يضرب نوتنجهام برباعية في 15 دقيقة.. وانتصار أول لـ ليدز مع جراسيا

انتهت في الدوري الإنجليزي - ليستر (0)-(1) أرسنال

تشكيل أرسنال - نكيتيا على دكة البدلاء وتروسارد أساسي في مواجهة ليستر

20 نقطة منذ كأس العالم.. فولام يتعادل مع ولفرهامبتون

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مؤتمر بوتر - عن مستقبله مع تشيلسي وموعد عودة كانتي.. وإظهار ردة فعل أمام توتنام

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