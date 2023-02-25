انتهت في الدوري الإنجليزي - ليستر (0)-(1) أرسنال

يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق 85 ريكاردو بيريرا بدلا من تيموتي كاستاني

ق 84 توماس بارتي بدلا من مارتن أوديجارد

ق 78 باتسون داكا وبوباكاري سوماري بدلا من دينيس برايت وويلفريد نديدي

ق 70 إدوارد نكيتياه بدلا من لياندرو تروسار

ق 62 جايمي فاردي ويوري تيليمانس بدلا من كيليتشي إياناتشو وتيتي

ق 56 جوووول ولكن الراية.. مارتينيلي يصنع وساكا يسجل، ولكن مارتينيلي كان متسللا منذ البداية

ق 46 جووووووووول أرسنال يسجل الأول.. مارتينيلي يتلقى التمريرة من تروسار ويسجل.. ثم يسقط إثر تدخل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي خطأ على بن وايت ضد الحارس.

ق 27: جووووووووووول تروسارد يسجل الأول لأرسنال بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة