انتهت في الدوري الإنجليزي - ليستر (0)-(1) أرسنال
السبت، 25 فبراير 2023 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FIlGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ق 85 ريكاردو بيريرا بدلا من تيموتي كاستاني
ق 84 توماس بارتي بدلا من مارتن أوديجارد
ق 78 باتسون داكا وبوباكاري سوماري بدلا من دينيس برايت وويلفريد نديدي
ق 70 إدوارد نكيتياه بدلا من لياندرو تروسار
ق 62 جايمي فاردي ويوري تيليمانس بدلا من كيليتشي إياناتشو وتيتي
ق 56 جوووول ولكن الراية.. مارتينيلي يصنع وساكا يسجل، ولكن مارتينيلي كان متسللا منذ البداية
ق 46 جووووووووول أرسنال يسجل الأول.. مارتينيلي يتلقى التمريرة من تروسار ويسجل.. ثم يسقط إثر تدخل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 28: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي الهدف بداعي خطأ على بن وايت ضد الحارس.
ق 27: جووووووووووول تروسارد يسجل الأول لأرسنال بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.
بداية المباراة