بعد البدري والليلي.. نجم الجزائر السابق مدربا لوفاق سطيف
السبت، 25 فبراير 2023 - 15:58
كتب : محمود حمدي
أتم نادي وفاق سطيف الجزائر إجراءات التعاقد مع نجم منتخب الجزائر السابق بلال دزيري لتدريب الفريق.
وتعاقد وفاق سطيف مع بلال دزيري خلفا للتوسني شهاب الليلي.
وأعلن الوفاق تعيين بلال دزيري بعقد يمتد لنهاية الموسم قـابل للتجديد وسيساعده كل من خالد لموشية ومراد دلهوم.
وكان وفاق سطيف قد أعلن فسخ عقد المدرب التونسي شهاب الليلي بالتراضي بسبب تراجع النتائج.
لاعب منتخب الجزائر السابق سيكون المدرب الثالث هذا الموسم لوفاق سطيف بعد الليلي وحسام البدري.
ويحتل وفاق سطيف المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 26 نقطة.
وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لـ حسام البدري مع وفاق سطيف الجزائري.
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