مؤتمر كولر عن نقص خبرات لاعبي صنداونز والسعي للفوز بـ 5 مباريات في دوري الأبطال

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 21:42

كتب : حسام حسن

مارسيل كولر - الأهلي

رد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على ما أثير حول نقص خبرات لاعبي صنداونز الجنوب إفريقي قبل مواجهة الفريقين.

ويحل الفريق الجنوب إفريقي ضيفا على الأهلي غدا السبت على استاد الأهلي we السلام في التاسعة مساءً.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "أمامنا مباراة صعبة غدا أمام فريق قوي وهو صنداونز الجنوب إفريقي، لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تحقيق الفوز".

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وعلق كولر ردا على ما أثير عن نقص خبرات لاعبي صنداونز قائلا: "صنداونز خاض لقاءين في دوري المجموعات حتى الآن، ولديه خبرات كبيرة من خلال مشاركاته السابقة في دوري أبطال إفريقيا، والنادي يحافظ على القوام الأساسي للفريق منذ فترة".

وكشف رولاني موكوينا المدير الفني لـ صنداونز أن لاعبيه يفتقدون الخبرة في ظل الغيابات والعناصر الجديدة التي تشارك الموسم الحالي بقميص الفريق. (طالع التفاصيل)

وتابع "عنصر الخبرة قد يكون فارقا في أحداث المباريات، ولكنه لا يرجح كفة فريق دائما".

وأردف "الأهلي ما زال أمامه خمس مباريات في دور المجموعات ونسعى للفوز بها".

وأتم "بالنسبة للأهلي هدفنا التركيز في مباراة الغد، وأن نحقق هدفنا من المباراة".

وتأجلت مواجهة الأهلي الأولى أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وخسر في الجولة الثانية أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.

على الجانب الآخر، فاز صنداونز على الهلال بهدف دون مقابل، وعلى القطن الكاميروني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تلقيه إخطارا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع للمباراة

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 25 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على أسوان في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 12 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 15 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 12 هدفا لصنداونز.

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