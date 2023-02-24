مدرب بلوزداد: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء أمام المريخ.. ومصيرنا بين أيدينا

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

المريخ وبلوزداد

يرى نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد الجزائري أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة المريخ السوداني.

وفاز المريخ على ضيفه شباب بلوزداد بهدف دون رد في استاد شهداء بنينا، بالجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكوكي عبر حساب نادي على فيسبوك عقب المباراة: "أضاعنا العديد من الفرص السهلة للتسجيل أمام المريخ، ولكن الحكم أيضا احتسب ركلة جزاء علينا مشكوك في صحتها وحرمنا من ركلتي جزاء واضحتين".

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وأضاف المدرب التونسي "متبقي لنا مبارتين على ملعبنا وحظوظنا قائمة للتواجد في الدور المقبل. نريد الحصول على 6 نقاط من المواجهتين المقبلتين. مصيرنا بين أيدينا لحسم التأهل".

واختتم "ما حدث في مباراة اليوم كان صعبا ولكن هذا حال التحكيم في الكرة الإفريقية. لم نقصى بعد ولا زلنا في المنافسة، علينا استغلال جميع الفرص المتاحة لتسجيل الأهداف في المباريات المقبلة".

وسجّل باولو سيرجيو هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول من ركلة جزاء.

ليرفع المريخ رصيده إلى 4 نقاط ويتقدّم إلى المركز الثاني في المجموعة مؤقتًا.

بينما تجمّد رصيد شباب بلوزداد عند 3 نقاط وتراجع للمركز الثالث.

ولا يزال الترجي التونسي متصدرًا للمجموعة برصيد 6 نقاط قبل مباراته أمام الزمالك صاحب النقطة الوحيدة غدًا السبت.

دوري أبطال إفريقيا المريخ شباب بلوزداد
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