مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة صنداونز

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 18:17

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أنهى الأهلي استعداداته للقاء صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الفريق الجنوب إفريقي ضيفا على الأهلي غدا السبت على استاد الأهلي we السلام في التاسعة مساءً.

وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

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وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة الغد.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم: ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.‏

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 25 فبراير الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي We السلام.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على أسوان في الدوري المصري بثلاثة أهداف دون مقابل.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 12 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 15 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 12 هدفا لصنداونز.

دوري أبطال إفريقيا مران الأهلي في إفريقيا
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