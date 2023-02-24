ألميرون يجدد تعاقده مع نيوكاسل يونايتد

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تجديد تعاقده مع ميجيل ألميرون.

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ومدد ألميرون عقده مع نيوكاسل حتى صيف 2026، ليستمر في النادي بعد أن كان عقده الحالي ينتهي في صيف 2023.

وقال أميرون بعد التجديد للموقع الرسمي للفريق: "أنا سعيد جدًا بتوقيع عقد جديد مع نيوكاسل".

وأضاف "شعرت بأنني في منزلي في نيوكاسل منذ البداية. شعرت بترحيب كبير وأشعر بأنني جزء من العائلة، لذلك أنا سعيد جدًا للبقاء هنا وسأواصل تقديم كل شيء على أرض الملعب من أجل الجماهير".

وتابع "الحقيقة هي أنني عملت بجد حقًا منذ أن جئت إلى نيوكاسل لتحسين مستواي ولأكون ما أنا عليه في الوقت الحالي، وأشكر أيضًا الموظفين وزملائي في الفريق الذين ساعدوني كثيرًا خلال هذه الأربع سنوات أعتقد أن هذه مكافأة على هذا العمل الجاد وأنا سعيد جدًا".

وأتم "لدينا يوم الأحد مباراة مهمة للغاية وفي حين أن العقد الجديد يجعلني سعيدًا حقًا، فإن أهم شيء هو أننا نحتفل بهذا العقد بانتصار يوم الأحد".

فيما قال إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد: "ميجيل جزء مهم للغاية من فريقينا داخل وخارج الملعب ويسعدني أن أرى تأثيره واضح بهذه الطريقة".

وأضاف "أنا سعيد لأننا سنواصل رحلتنا معا".

🇵🇾 WOR MIGGY 🇵🇾 🤝 We are delighted to announce that Miguel Almirón has signed a new three-and-a-half year deal! — Newcastle United FC (@NUFC) February 24, 2023

ألميرون (29 عاما) انضم إلى نيوكاسل صيف 2019 قادما من فريق أتالانتا الأمريكي.

وسجل ألميرون 10 أهداف الموسم الحالي مع نيوكاسل يونايتد خلال 29 مباراة شارك بها في جميع المسابقات.

ويحتل نيوكاسل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي الأحد المقبل في السادسة والنصف مساء.