قاطعا الطريق أمام تشيلسي.. إيفرتون يجدد عقد بيكفورد

الجمعة، 24 فبراير 2023 - 12:47

كتب : FilGoal

جوردان بيكفورد - إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون عن تجديد عقد جوردان بيكفورد حارس مرمى الفريق.

وذكر إيفرتون أن بيكفورد وقّع على عقدٍ جديد يمتد حتى صيف 2027.

وكان عقد بيكفورد السابق ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير ربطته بالانتقال إلى تشيلسي خصوصًا حال هبوط إيفرتون.

وصرّح بيكفورد عبر الموقع الرسمي لناديه: "من الرائع أن أجدد عقدي مع هذا النادي المميز".

وأضاف: "حظيت بدعم هائل من الجميع داخل النادي منذ انضمامي في الثانية والعشرين من عمري، ذلك كان مهمًا لي ولعائلتي أيضًا. أنا وعائلتي سعداء بالتواجد هنا، نحب إيفرتون".

وتابع: "إيفرتون نادٍ كبير، المواسم القليلة الماضية لم تكن كما نرغب، لكننا نمتلك مدربًا الآن سيقدونا إلى الطريق الصحيح ويتسلق بنا ترتيب الدوري".

وأشار: "هدفي هو النجاح في هذا النادي، لأن الجميع عاملني بطريقة رائعة منذ لحظة انضمامي".

وكشف: "نتواجد في مكان صعب في الترتيب حاليًا، لكني أرغب في مساعدة الفريق على التحسن والنجاح مستقبلا واللعب على الاستاد الجديد".

وأتم: "هذا العقد سيجعلني أتواجد في إيفرتون لكثر من 10 سنوات، أريد أن أترك إرثًا هنا وأن أكون بين حراس المرمى الكبار في تاريخ النادي".

بيكفورد (28 عامًا) انضم إلى إيفرتون قادمًا من سندرلاند في صيف 2017 مقابل 28 مليون يورو.

وخاض بيكفورد من وقتها 222 مباراة مع إيفرتون، وفاز بجائزة لاعب الموسم مرتين، كما حصد جائزة أفضل تصدٍ في الموسم الماضي.

ويمتلك بيكفورد 50 مباراة دولية في رصيده، وقد حصد مع إنجلترا المركز الرابع في كأس العالم 2018، والمركز الثاني في يورو 2020، كما كان الحارس الاساسي في وصول الأسود الثلاثة لربع النهائي في مونديال 2022.

ويحتل إيفرتون المركز 16 في الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، وقد حقق فوزين في آخر 3 مباريات.

وتولى شون دايتش تدريب إيفرتون مؤخرًا خلفًا لـ فرانك لامبارد في محاولة لإنقاذ التوفيز من الهبوط.

إيفرتون جوردان بيكفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مكافأة الفوز على تشيلسي.. ساوثامبتون يعلن تعيين سيليس بشكل دائم ياسر الشنواني: النني يستحق التجديد مع أرسنال.. وهذا هو الفارق بين فينجر وأرتيتا الوصول للنسخة المثالية من ماركوس راشفورد كانسيلو: شخصيتي صعبة لكن لم أقلل من احترام أي شخص.. وهذا سبب رحيلي عن سيتي الاتحاد الإنجليزي يغرم ليفربول وإيفرتون بعد أحداث الدربي أزبيليكويتا عن إصابته: الشيء الأخير الذي أتذكره هو الركلة الركنية "ليس غريبا".. ليدز يونايتد يتمم اتفاقه مع خافي جراسيا النني يحكي كواليس التجديد مع أرسنال وحديثه مع أرتيتا
أخر الأخبار
كما انفرد في الجول - استاد المكس يعوض الإسكندرية في أمم إفريقيا للشباب 10 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
الدوري الأوروبي - صدام إسباني جديد لـ يونايتد.. وأرسنال يواجه سبورتنج لشبونة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
قاطعا الطريق أمام تشيلسي.. إيفرتون يجدد عقد بيكفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
تشافي: استحققنا المزيد أمام مانشستر يونايتد.. وكنا أفضل هذا العام رغم الخروج ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بالأسماء.. ظهور تحكيمي مصري مكثف في تصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مكافأة الفوز على تشيلسي.. ساوثامبتون يعلن تعيين سيليس بشكل دائم ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباراة أوغندا وتنزانيا في تصفيات إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - الجابوني جيسلان حكما لمباراة مصر ومالاوي 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 3 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 4 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي