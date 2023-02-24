قاطعا الطريق أمام تشيلسي.. إيفرتون يجدد عقد بيكفورد

أعلن نادي إيفرتون عن تجديد عقد جوردان بيكفورد حارس مرمى الفريق.

وذكر إيفرتون أن بيكفورد وقّع على عقدٍ جديد يمتد حتى صيف 2027.

وكان عقد بيكفورد السابق ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير ربطته بالانتقال إلى تشيلسي خصوصًا حال هبوط إيفرتون.

✍️ | Jordan Pickford has signed a new four-and-a-half-year contract, committing his future to Everton until the end of June 2027. — Everton (@Everton) February 24, 2023

وصرّح بيكفورد عبر الموقع الرسمي لناديه: "من الرائع أن أجدد عقدي مع هذا النادي المميز".

وأضاف: "حظيت بدعم هائل من الجميع داخل النادي منذ انضمامي في الثانية والعشرين من عمري، ذلك كان مهمًا لي ولعائلتي أيضًا. أنا وعائلتي سعداء بالتواجد هنا، نحب إيفرتون".

وتابع: "إيفرتون نادٍ كبير، المواسم القليلة الماضية لم تكن كما نرغب، لكننا نمتلك مدربًا الآن سيقدونا إلى الطريق الصحيح ويتسلق بنا ترتيب الدوري".

وأشار: "هدفي هو النجاح في هذا النادي، لأن الجميع عاملني بطريقة رائعة منذ لحظة انضمامي".

وكشف: "نتواجد في مكان صعب في الترتيب حاليًا، لكني أرغب في مساعدة الفريق على التحسن والنجاح مستقبلا واللعب على الاستاد الجديد".

وأتم: "هذا العقد سيجعلني أتواجد في إيفرتون لكثر من 10 سنوات، أريد أن أترك إرثًا هنا وأن أكون بين حراس المرمى الكبار في تاريخ النادي".

بيكفورد (28 عامًا) انضم إلى إيفرتون قادمًا من سندرلاند في صيف 2017 مقابل 28 مليون يورو.

وخاض بيكفورد من وقتها 222 مباراة مع إيفرتون، وفاز بجائزة لاعب الموسم مرتين، كما حصد جائزة أفضل تصدٍ في الموسم الماضي.

ويمتلك بيكفورد 50 مباراة دولية في رصيده، وقد حصد مع إنجلترا المركز الرابع في كأس العالم 2018، والمركز الثاني في يورو 2020، كما كان الحارس الاساسي في وصول الأسود الثلاثة لربع النهائي في مونديال 2022.

ويحتل إيفرتون المركز 16 في الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، وقد حقق فوزين في آخر 3 مباريات.

وتولى شون دايتش تدريب إيفرتون مؤخرًا خلفًا لـ فرانك لامبارد في محاولة لإنقاذ التوفيز من الهبوط.