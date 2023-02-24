مكافأة الفوز على تشيلسي.. ساوثامبتون يعلن تعيين سيليس بشكل دائم

أعلن نادي ساوثامبتون الإنجليزي عن تعيين روبين سيليس كمدير فني دائم للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وتولى الإسباني سيليس مهمة القديسين بشكلٍ مؤقت خلال الفترة الماضية، لتقرر الإدارة تعيينه بشكل دائمًا انطلاقًا من اليوم الجمعة.

وبذلك سيكون عدد المدربين الإسباني في الدوري الإنجليزي 6 حاليًا، وهو أكبر عدد من المدربين الأجانب لجنسية واحدة غير بريطانية يعرفه الدوري الإنجليزي على مدار تاريخه.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 24, 2023

وبخلاف سيليس، فـ بيب جوارديولا يتولى تدريب مانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا مع أرسنال، وأوناي إيمري مع أستون فيلا، وجولين لوبيتيجي مع ولفرهامبتون واندررز، وخابي جراسيا مع ليدز يونايتد.

وكان ساوثامبتون قد اتخذ قرار إقالة مديره الفني ناثان جونز من منصبه يوم 12 فبراير الماضي.

وقضى جونز 3 أشهر فقط في مهمته، وأقيل بعد أن خاض 14 مباراة مع ساوثامبتون.

وتولى جونز المهمة في نوفمبر الماضي وفاز في 5 مباريات، وخسر 9، ولم يتعادل أبدًا.

ليتولى سيليس المهمة مؤقتا ويقود ساوثامبتون لتحقيق فوز مهم ومفاجئ على تشيلسي بهدفٍ دون رد يوم السبت الماضي.

ويبلغ الإسباني سيليس 39 عامًا، وقد سبق له العمل كمساعد في كاراباج وكوبنهاجن وأريس سالونيكي، كما تولى تدريب فريق فالنسيا تحت 19 عامًا.

وانضم سيليس للجهاز الفني لـ ساوثامبتون تحت قيادة رالف هاسينهوتل مطلع الموسم الجاري، وقد تولى قيادة الفريق مؤقتًا لمباراة واحدة أمام أمام شيفيلد وينزداي في نوفمبر الماضي بمنافسات كأس الرابطة الإنجليزية وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، وفاز الفريق بركلات الجزاء الترجيحية.

ويحتل ساوثامبتون المركز 20 -الأخير- في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.