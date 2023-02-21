تقرير: النجم الساحلي يقيل مدربه والبنزرتي أبرز المرشحين

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 - 17:37

كتب : FilGoal

البنزرتي

بات فوزي البنزرتي أبرز المرشحين لتولي تدريب نادي النجم الساحلي.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي فإن مدرب الوداد والرجاء السابق بات المرشح الأبرز لتولي تدريب النجم الساحلي.

وأوضحت التقارير أن النجم الساحلي أنهى تعاقده مع المدرب محمد المكشر ليرحل عن تدريب الفريق.

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وأشار إلى أن عثمان جنيج رئيس النجم الساحلي تواصل مع البنزرتي لتولي تدريب الفريق خلفا للمكشر.

وقرر النجم الساحلي التخلي عن خدمات المكشر عقب الخسارة من الملعب التونسي بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس تونس.

وكان البنزرتي قد رحل عن تدريب مولودية الجزائر قبل عدة أيام بعدما تولى تدريبه بداية الموسم الجاري.

القرار جاء بعد أيام من غياب فريد شعال حارس مرمى مولودية الجزائر، عن قائمة مباراة فريقه لمواجهة شبيبة الساورة في الدوري الجزائري.

وذكرت تقارير أن استبعاد الحارس لم يكن فنيًا بواسطة المدير الفني فوزي البنزرتي، وإنما لسبب آخر.

وأفاد سيف نوادرية الصحفي في جريدة "الهدّاف" الجزائرية، أن شعال غادر المعسكر الجمعة لأداء صلاة الجمعة في المسجد.

وأشار نوادرية أن بقية الفريق أدى صلاة الظهر في فندق الإقامة، فيما خرج شعال وحيدًا لأداء صلاة الجمعة.

وبالتالي قرر البنزرتي، وفقًا لـ نوادرية، استبعاد شعال من مباراة شبيبة الساورة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وتولى البنزرتي البالغ من العمر 73 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء ومولودية الجزائر وكذلك منتخبي تونس وليبيا.

النجم الساحلي فوزي البنزرتي
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