مؤتمر الرمادي: أخطاء ساذجة كلفتنا الخسارة أمام الأهلي

يرى أيمن الرمادي المدير الفني لأسوان أن فريقه خسر أمام الأهلي بسبب بعض الأخطاء الفردية من اللاعبين وقلة الخبرة.

وخسر أسوان أمام الأهلي بثلاثية دون رد في الجولة 19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي: "البداية كانت جيدة أمام الأهلي وبعد ذلك ظهر ارتباك اللاعبين وتلقينا 3 أهداف".

وأضاف "الهدف الأول جاء بعدما نزل طبيب الفريق لمعالجة كاستيلو وغادر الملعب وترك مساحة في الدفاع خلفه سجل منها كهربا، وهذا خطأ ساذج".

وواصل "نحتاج خبرات أكثر في الفريق وحزين بسبب الأخطاء التي كلفتنا خسارة المباراة".

وأردف "أعتذر لجمهور أسوان وكنا نتمنى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي".

وأتم تصريحاته "صدمة كبيرة أن نتلقى 3 أهداف في 12 دقيقة ويجب أن نراجع أنفسنا وبعض اللاعبين تحتاج إلى مراجعة خاصة في الأمور الفردية".