ثلاثية في 13 دقيقة.. الأهلي يستعيد عافيته على حساب أسوان ويبتعد بصدارة الدوري

استعاد الأهلي عافيته بفوز كبير على أسوان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

سجل ثلاثية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 40 في الصدارة، وتوقف رصيد أسوان عند 22 نقطة في المركز التاسع.

وعزز الأهلي سجله القوي أمام أسوان تاريخيا حيث حقق فوزه الـ23 في 24 مباراة بينهما في الدوري مع انتصار وحيد لتماسيح النيل.

سجل لاعبو الأحمر 52 هدفا مقابل 10 أهداف لأسوان.

إجمالا، لعب الأهلي وأسوان 26 مباراة، انتصر الأحمر في 24 منها مقابل انتصارين للفريق الأسواني.

وبذلك يحافظ الأهلي على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي، والـ11 في الدوري من أصل 16 مباراة.

التشكيل

أجرى كولر ستة تغييرات على تشكيل الفريق الذي واجه الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

وغاب علي معلول وحمدي فتحي عن قائمة الفريق بشكل كامل، بينما شارك محمود متولي ومحمد أشرف وخالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي أفشة في التشكيل الأساسي.

🔵 تشكيل أسوان - جدو ومحمد حمدي زكي في قيادة هجوم الأزرق أمام الأهلي في الدوري pic.twitter.com/g4ECWEimE4 — FilGoal (@FilGoal) February 21, 2023

على الجانب الآخر، غاب ديلسون كاموني عن صفوف تماسيح النيل بسبب الإصابة، ليحل في مكانه محمد حمدي زكي.

ولم يتواجد لاعب الأهلي السابق ماليك إيفونا، أو المعار محمد حمدي في القائمة.

جس نبض ومحاولات

بدأت المباراة هادئة وكان أبرز ما في بدايتها إصابة محمد ناجي جدو لاعب أسوان بعد كرة مشتركة مع محمد أشرف ليتلقى العلاج ويعود للملعب.

وفي الدقيقة العاشرة سجل محمود عبد المنعم كهربا هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل بعد تمريرة من ديانج إلى أفشة المتسلل والذي لعبها إلى كهربا ليودعها الشباك في المرمى الخالي.

تواصل ضغط الأهلي ليسدد محمد مجدي أفشة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية حسين الشحات ولكنها جاءت سهلة في يد الحارس مع الدقيقة 15.

وجاء الدور على أليو ديانج بعدها بثلاث دقائق ليسدد من خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها عمرو حسام.

وفي الدقيقة 24، أهدر أحمد عبد القادر فرصة الهدف بعد عرضية من حسين الشحات تصل إلى محمد عبد المنعم الذي مهدها لعبد القادر ولكن رأسيته جاءت سهلة في يد الحارس.

وعاد الشحات ليسدد من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 30 ولكن تصدى لها عمرو حسام.

فك الحصون

وفي الدقيقة 34، نجح الأهلي في فك شفرة أسوان بعد عرضية من حسين الشحات ارتقى لها محمود عبد المنعك كهربا برأسية على يمين عمرو حسام سكنت الشباك.

وبذلك يصل كهربا إلى 20 هدفًا بقميص الأهلي منذ انتقاله إليه مطلع 2020.

الهدف هو الثاني لـ كهربا خلال مسيرته في شباك أسوان، وللمصادفة، فالسابق كان بقميص الأهلي أيضًا ومن صناعة الشحات بالتخصص.

وسُجل الهدف في مباراة الفريقين بشهر يوليو 2021 التي فاز بها الأهلي 3-1 في ملعب بتروسبورت.

ورفع كهربا رصيده إلى 3 أهداف منذ عودته من الإيقاف، منها هدفين في مباراتين بالدوري المصري.

ست دقائق بعد ذلك، ووقع أحمد عبد القادر على الهدف الثاني بعد عرضية من حسين الشحات وتسديدة قوية سكنت الشباك.

الهدف هو السادس لأحمد عبد القادر مع الأهلي في 21 مباراة خلال الموسم الحالي.

مفترق طرق

وفي الدقيقة 43 احتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لأسوان بعد تدخل محمد أشرف على عماد فتحي.

محمد الشناوي حارس الأهلي نجح في التصدي لها من أمام أحمد خالد ليرفع رصيده إلى 4 تصديات لركلات الجزاء هذا الموسم.

وتصدى الشناوي لركلة جزاء أمام محمود علاء في مباراة الاتحاد السكندري، ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد في كأس العالم للأندية، وماكابي ليليبو في مباراة الهلال السوداني الماضية بدوري أبطال إفريقيا.

وبذلك يكون الشناوي قد أوقف 5 ركلات جزاء من أصل 7 سُددت، إذ لم ينجح في تجاوزه إلا البرازيلي جابرييل باربوسا في مباراة فلامنجو مرتين.

ووصل الشناوي إلى 10 تصديات لركلات الجزاء في مسيرته بالدوري المصري عموما رفقة طلائع الجيش وبتروجت والأهلي.

وسُدد على الشناوي 16 ركلة جزاء في مسيرته بالدوري المصري، ويمتلك نسبة تصديات تبلغ 62,5%.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وقع محمد مجدي أفشة على الهدف الثالث بعد تمريرة من حسين الشحات وتسديدة قوية سكنت الشباك.

الشحات تمكن من صنع ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة مع الأهلي للمرة الثانية خلال مسيرته، المرة الأولى كانت ضد سيمبا في 2019 عندما حقق الفريق للفوز بخمسة أهداف دون مقابل.

وتمكن الشحات من صنع هدفين أو أكثر للمرة الثانية هذا الموسم بعد مباراة بيراميدز.

ووصل الشحات إلى المساهمة السادسة في الدوري هذا الموسم خلال 12 مباراة بتسجيله لهدف وصناعته لخمسة أهداف.

صاحب الـ 30 عاما كان قد تمكن من صنع هدفين ضد أسوان في المباراة التي جمعت بينه وبين الأهلي عام 2021.

الهدوء يسود

أجرى أيمن الرمادي تغييرين مع بداية الشوط الثاني بدخول مصطفى عبد الرسول وأحمد حمودي في مكان بلال السيد ومحمد ناجي جدو.

ومع الدقيقة 53 تدخل الرمادي مجددا ليدخل محمود فهمي في مكان أحمد خالد.

وكاد كهربا أن يضيف الهدف الرابع بعد أن قابل كرة من ركلة ركنية بتسديدة قوية جاءت بجوار القائم.

وتعرض اللاعب بعدها لإصابة ليغادر الملعب تاركا مكانه لشادي حسين مع الدقيقة 58.

هدأ نسق المباراة بعد ذلك، ليتدخل أيمن الرمادي مجددا بخروج أحمد فتحي ودخول محمد عطوة.

ورد مارسيل كولر بثلاثة تغييرات دفعة واحدة ليدخل بيرسي تاو وأحمد قندوسي ورامي ربيعة في مكان أحمد عبد القادر وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 70.

وبعدها بثماني دقائق أجرى كولر تغييره الأخير بدخول طاهر محمد طاهر في مكان حسين الشحات، وفي أسوان خرج عماد فتحي ودخل حسام عرفات ليشارك للمرة الأولى مع تماسيح النيل هذا الموسم.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سدد مروان عطية بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكنها جاءت بجوار القائم.

ومنع القائم الهدف الرابع من شادي حسين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 94 لتنتهي المباراة بعدها بانتصار الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 40 في الصدارة، وتوقف رصيد أسوان عند 22 نقطة في المركز التاسع.