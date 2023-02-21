فينجر: لا فرصة أفضل من هذا الموسم ليتوج أرسنال بالدوري

يرى أرسين فينجر المدير الفني السابق لـ أرسنال أن فرصة المدفعجية للتتويج بالدوري لم تكن أقرب من هذه المرة.

وقال فينجر في تصريحات عبر بي إن سبورتس: "كانت عودتي إلى استاد الإمارات جيدة للغاية، لقد رأيت ما يحدث في غرفة ملابس الفريق، إنهم يشعرون بالارتياح وهناك تواضع وجوع لا يصدق من جانب اللاعبين".

وعاد أرسين فينجر لأول مرة إلى ملعب الإمارات أمام وست هام يونايتد منذ مغادرته أرسنال بعد نهاية موسم 2017-2018.

وأضاف "لم توجود فرصة أقرب لـ أرسنال من أجل التتويج بالدوري الإنجليزي، التهديد الوحيد أمامهم هو مانشستر سيتي، حتى إذا لم يكونوا مهيمين مثل السنين الماضية".

وتابع "لكن هناك ميزة أن السيتي أصبح أكثر ضعفاً من الناحية الدفاعية، وهو ما لم يكن كذلك في السنوات الأخيرة".

وأتم "أشعر أنه لا ينبغي أن ندع هذه الفرصة تفوتنا. يمتلك آرسنال 51 نقطة، وهو أمر رائع بعد 22 مباراة".

وتولى فينجر قيادة أرسنال 22 عاما وحصد معهم الدوري الإنجليزي 3 مرات منهم دوري لا هزيمة التاريخي 2003-2004.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ولدى المدفعجية مباراة مؤجلة.

ويسعى المدفعجية لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 15 عاما.