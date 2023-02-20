كأس الكونفدرالية - حكم كونغولي يدير مباراة بيراميدز وكارا

الإثنين، 20 فبراير 2023 - 14:10

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر

أعلن نادي بيراميدز تلقيه خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد حكم مباراته ضد إيسكو كارا التوجولي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة إيسكو كارا على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل 26 فبراير.

ويقود المباراة الحكم الكونغولي ميسيي موفوتو ويعاونوه رودريج مبيلي من الكاميرون كمساعد أول وريس مونتي من ساوتومي كمساعد ثاتي.

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ويتواجد الكونغولي تشارل فيتيال كحكم رابع في المباراة.

وسيكون الجزائري رشيد أوكالي هو مراقب المباراة بينما سيتواجد الإفواري بارفات كواديو كمراقب للحكام.

وكان بيراميدز قد تعادل في أول مباراتين من دور المجموعات مع فيوتشر والجيش الملكي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين متساويا مع فيوتشر وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي المغربي صاحب الصدارة.

بيراميدز كأس الكونفدرالية الإفريقية إيسكو كارا
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