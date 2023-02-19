في الكونفدرالية - تعادل جديد بينهما.. بيراميدز بلا فوز أمام فيوتشر

الأحد، 19 فبراير 2023 - 19:54

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر - محمد رضا بوبو

تعادل فريق فيوتشر أمام بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وأقيمت المباراة بين الفريقين في استاد السلام.

وبذلك حقق فيوتشر التعادل الثاني له في المجموعة ليحصد النقطة الثانية في المركز الثاني.

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وهو نفس رصيد بيراميدز الذي تعادل في المباراة الأولى مع الجيش الملكي.

في انتظار المباراة الثانية في المجموعة بين الجيش الملكي المغربي وأسكو كارا بطل توجو.

سجل هدف بيراميدز محمد حمدي، وجاء هدف فيوتشر عن طريق غنام محمد.

وتعد هذه المباراة هي المواجهة الخامسة بين الفريقين في مختلف البطولات، ولم يحقق بيراميدز أي فوز على فيوتشر.

وفاز فيوتشر مرة في الكأس، وأخرى في الدوري، وانتهت 3 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

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وصف المباراة

تقدم بيراميدز بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة 7 بعد ركلة حرة نفذها عبد الله السعيد وقابلها محمد حمدي بضربة رأسية سكنت شباك محمود جنش.

وأهدر فخري لاكاي فرصة إضافة الهدف الثاني بعد انفراد من منتصف الملعب قبل أن يسدد خارج المرمى.

وأرسل ناصر ماهر عرضية قابلها جوزيف نجويم بتسديدة لكن الكرة اصطدمت في الفائم وذهبت خارج الملعب لتضيع فرصة التعادل على فيوتشر.

وينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني اندفع فيوتشر للهجوم في محاولة لإحراز هدف التعادل.

وبالفعل جاء التعادل في الدقيقة 57 بضربة رأسية رائعة من غنام محمد لم يستطع أحمد الشناوي التصدي لها.

وشارك مصطفى فتحي بدلا من فخري لاكاي في الدقيقة 67.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل.

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