دوري أبطال إفريقيا - للمرة الثانية.. رضوان جيد يدير مواجهة الزمالك ضد الترجي

الأحد، 19 فبراير 2023 - 13:54

كتب : محمد عبد العظيم

اعتراضات الترجي على الحكم - رضوان جيد - الزمالك - الترجي

يدير طاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد مباراة الترجي ضد الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي في السادسة من مساء السبت المقبل الموافق يوم 25 فبراير الجاري.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن إدارة باملاك تسيما مواجهة الأهلي ضد صنداونز في اليوم نفسه. (من هنا)

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وجاء طاقم تحكيم المواجهة كالآتي:

- رضوان جيد (حكم ساحة)

- الحسن أزاكاو (حكم مساعد)

- مصطفى أكركاد (حكم مساعد)

- كريم صبري (حكم رابع)

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة أندية الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وسبق وأن أدار رضوان جيد مواجهة سابقة بين الزمالك والترجي وكان ذلك في ربع نهائي نسخة 2020.

وحقق الزمالك وقتها الفوز على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت تلك هي المباراة الوحيدة التي أدارها الحكم المغربي لفريق الزمالك من قبل وحقق فيها الأبيض الفوز.

بينما سبق وأدار رضوان جيد أربع مباريات سابقة لفريق الترجي، وحقق الفريق التونسي الفوز في مباراة جاراف السنغالي بخمسة أهداف دون مقابل في نسخة 2011.

بينما فشل الفريق التونسي في تحقيق الفوز بآخر ثلاث مباريات أدارهم رضوان جيد وكانت على الترتيب، الخسارة من الزمالك 3-1 في ربع نهائي نسخة 2020 والتعادل أمام مولودية الجزائر في دور مجموعات 2021 وأخيرا الخسارة من وفاق سطيف في إياب ربع نهائي نسخة 2022.

وأدار جيد بشكل عام هذا الموسم عشر مباريات آخرهم في 25 يناير الماضي، وأشهر البطاقة الصفراء 44 مرة ترتب عليهم طردين لتراكم البطاقة الصفراء، بينما أشهر البطاقة الحمراء مباشرة ثلاث مرات واحتسب أربع ركلات جزاء.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا الترجي رضوان جيد
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