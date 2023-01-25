دوري أبطال إفريقيا - للمرة الثانية.. تيسيما يدير مباراة الأهلي وصنداونز

يدير طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما مباراة الأهلي وصنداونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي على ملعبه الأهلي we السلام يوم 25 فبراير على في التاسعة مساءً فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

ويعاون تيسيما كل من: تيسيمين اتانجو وتيجالي جيزاو فيما تواجد توادروس ميتكو حكما رابعا.

وكشف الهلال السوداني من قبل عن موعد وطاقم تحكيم مباراته أمام الأهلي المصري في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com سبب إقامة المباراة على استاد الأهلي we السلام عوضا عن استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وأدار تيسيما 8 مباريات للأهلي من قبل، حقق الفريق الفوز في 3 وتعادل في مثلها وخسر مرتين.

ويأتي أبرزها التعادل مع الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2-17 بنتيجة 1-1.

وإدارة إياب نهائي نسخة 2018 بين الأهلي والترجي والتي خسرها الأهلي بنتيجة 3-0، وفي كلاهما خسر الأهلي اللقب.

وسبق أن أدار مباراة جمعت الفريقين من قبل في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وانتهت بخسر الأهلي بهدف دون رد.

وجاء آخر ظهور له مع الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 4-0 في ذهاب نصف نهائي نسخة 2021-2022.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا رفقة الهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.