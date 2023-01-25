دوري أبطال إفريقيا - للمرة الثانية.. تيسيما يدير مباراة الأهلي وصنداونز

الأربعاء، 25 يناير 2023 - 16:49

كتب : محمد عبد العظيم

الحكم باملاك تيسيما - محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

يدير طاقم تحكيم إثيوبي بقيادة باملاك تيسيما مباراة الأهلي وصنداونز في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي على ملعبه الأهلي we السلام يوم 25 فبراير على في التاسعة مساءً فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

ويعاون تيسيما كل من: تيسيمين اتانجو وتيجالي جيزاو فيما تواجد توادروس ميتكو حكما رابعا.

أخبار متعلقة:
رئيس وفاق سطيف: باملاك تيسيما نزيه عكس جاساما.. وسنلعب أمام الأهلي بكل قوة تيسيما حكما لمباراة بوركينا فاسو والسنغال تيسيما يدير لقاء الذهاب بين الزمالك وتوسكر هل تقرب لوائح كاف جوميز أو تيسيما من قيادة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

وكشف الهلال السوداني من قبل عن موعد وطاقم تحكيم مباراته أمام الأهلي المصري في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وسبق أن كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com سبب إقامة المباراة على استاد الأهلي we السلام عوضا عن استاد القاهرة. (طالع التفاصيل)

وأدار تيسيما 8 مباريات للأهلي من قبل، حقق الفريق الفوز في 3 وتعادل في مثلها وخسر مرتين.

ويأتي أبرزها التعادل مع الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2-17 بنتيجة 1-1.

وإدارة إياب نهائي نسخة 2018 بين الأهلي والترجي والتي خسرها الأهلي بنتيجة 3-0، وفي كلاهما خسر الأهلي اللقب.

وسبق أن أدار مباراة جمعت الفريقين من قبل في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وانتهت بخسر الأهلي بهدف دون رد.

وجاء آخر ظهور له مع الأهلي في الفوز على وفاق سطيف الجزائري بنتيجة 4-0 في ذهاب نصف نهائي نسخة 2021-2022.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا رفقة الهلال السوداني وصنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا باملاك تيسيما
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: هذا ما حددناه لـ الهلال قبل استضافة مباريات دوري الأبطال دوري أبطال إفريقيا - كاف يحدد حكمي مباراتي الزمالك ضد بلوزداد والمريخ مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب إقامة مباراة صنداونز في السلام حكم ليبي لمواجهة بيراميدز ضد الجيش الملكي في الكونفدرالية الموريتاني داهاني حكما لمباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا منافس الزمالك – المريخ يتعاقد مع ثنائي برازيلي منافس الزمالك – الصفاقسي يخطف التعادل من الترجي بصافرة مصرية بينهم عنصر نسائي.. الكشف عن خمسة حكام مصريين في أمم إفريقيا للشباب
أخر الأخبار
بعد منعه من اللعب في قطر.. عبد الكريم حسن ينضم للجهراء الكويتي 7 دقيقة | ميركاتو
#السهرة_الرياضية – كيف ظهر ليبرون جيمس ونجوم كرة السلة في Hustle 12 دقيقة | رياضات أخرى
أحمد دياب يشرح لـ في الجول كيفية حسم المشاركة الإفريقية للأندية المصرية 22 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر السعودي – دياز: الهلال استعاد عافيته.. ونواجه فريقا يجيد التكتل الدفاعي 27 دقيقة | السعودية
دياب لـ في الجول: طالبنا اتحاد الكرة بخبير أجنبي لخلافة كلاتنبرج.. وهذه المعايير 27 دقيقة | الكرة المصرية
أسامة نبيه يبدأ عمله في الزمالك بجلسة مطولة مع اللاعبين 31 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر سانتو: سنلعب ضد النصر وليس رونالدو فقط 32 دقيقة | السعودية
كرة سلة - تحديد عودة عاصم مرعي استعدادا لتصفيات كأس العالم 37 دقيقة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل