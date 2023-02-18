مؤتمر مدرب الهلال: لم نخش الأهلي.. وكنا الأفضل فنيا

شدد الكونغولي فلوران إيبينجي المدير الفني لـ الهلال السوداني أن فريقه لم يخش الأهلي في اللقاء الذي انتهى بالفوز 1-0.

وفاز الهلال على الأهلي بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال إيبينجي خلال المؤتمر الصحفي: "واجهنا خصما قويا ورغم ذلك حافظنا على إيقاعنا وسجلنا هدفا رائعا".

وأضاف "تكتيكيا كنا الأفضل فنيا، لدينا بعض الأخطاء التي سنعمل على معالجتها خلال الحصص التدريبية القادمة، هناك عمل كبير ينتظرنا قبل خوض لقاء القطن في الجولة الثالثة".

وأضاف "الأهلي ظهر بنفس الاستراتيجية التي انتهجها في كأس العالم والتي تابعتها، وأهنئ اللاعبين على الأداء والنتيجة التي انتهت بها المواجهة، وسعيد بأداء اللاعبين، وأهنئ لجماهير الهلال".

وشدد فلوران قائلا: "الأزرق لم يخش الأهلي، ولعب بشكل أفضل خلافا لظهوره في الجولة الأولى أمام صنداونز".

وتابع "نضع ترتيب لتسديد ركلات الجزاء تبدأ مع بليليبو ثم محمد عبد الرحمن ويليه ديفيد، وإهدار ركلة الجزاء أمر عادي حدث لأكبر نجوم كرة القدم في العالم".

ودافع المدير الفني عن لاعبه والي الدين بوجبا قائلا: "هو لاعب كبير، وصاحب الإمكانيات العالية. وينشط في موقع حساس، لكونه لاعب وسط، ونعمل معه باستمرار لتطوير مستواه وحتى يظهر بشكل أفضل".

وأعلن نادي الهلال تسليم لاعبيه الحوافز الخاصة بهم عقب الفوز على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وخسر الأهلي من الهلال بهدف دون رد اليوم السبت في ملعب الجوهرة الزرقاء في المباراة التي أقيمت في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد ماكابي ليليبو في الدقيقة 49 بتسديدة من ركلة حرة من على يسار منطقة الجزاء وأخطأ محمد الشناوي في التعامل معها.

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، يليه الهلال بثلاث نقاط من مواجهتين.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بدون أي نقطة من مباراة واحدة خاضها ويليه القطن بفارق الأهداف.



































وكانت مباراة الأهلي والقطن المقرر إقامتها في الجولة الأولى من البطولة تأجلت لمشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويعد هذا الفوز هو الأول للهلال على الأهلي منذ 16 عاما وبالتحديد منذ الانتصار عليه بثلاثية دون رد في عام 2007 في البطولة ذاتها.

وإجمالا هذا هو الانتصار الثالث للهلال تاريخيا على الأهلي خلال 12 مباراة التقيا فيها.

فيما فاز الأهلي على الهلال خمس مرات وتعادلا أربع مرات.

واستمرت عقدة الأهلي أمام الهلال في السودان إذ انه لم يفز عليه مطلقا هناك.