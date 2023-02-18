نصف مليار جنيه سوداني.. الهلال يسلم لاعبيه مكافآت الفوز على الأهلي

أعلن نادي الهلال تسليم لاعبيه الحوافز الخاصة بهم عقب الفوز على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الهلال على أرضه أمام الأهلي بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح بيان النادي تسليم المكافآت عقب المباراة مباشرة للاعبي الفريق

وحفّز الفاضل التهامي لاعبي الهلال قبل المباراة بنصف مليار جنيه سوداني (يعادل 52 ألف جنيه مصري) لكل لاعب حال الفوز باللقاء.

وجاء بيان النادي السوداني:

"أوفى الفاضل التوم التهامي، مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال بوعده للاعبين، حيث قام بتسليمهم الحافز الخاص بمناسبة الفوز على الأهلي المصري، والذي كان قد وعد به قبل المباراة، حيث تم تسليم الحافز عقب المباراة مباشرة، وأعرب التوم في حديثه للمركز الإعلامي عن سعادته بما تحقق، مؤكدًا أن جميع عناصر الفريق كانوا في الموعد، مشيرًا إلى أن فرحة الجماهير بالانتصار كانت أغلى هدية يقدمها الفريق، متمنيًا أن تتواصل الأفراح الهلالية خلال المرحلة المقبلة، وأن يتأهل الفريق إلى الدور المقبل من المسابقة".

وخسر الأهلي من الهلال بهدف دون رد اليوم السبت في ملعب الجوهرة الزرقاء في المباراة التي أقيمت في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف المباراة الوحيد ماكابي ليليبو في الدقيقة 49 بتسديدة من ركلة حرة من على يسار منطقة الجزاء وأخطأ محمد الشناوي في التعامل معها.

بتلك النتيجة يتصدر صنداونز المجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، يليه الهلال بثلاث نقاط من مواجهتين.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بدون أي نقطة من مباراة واحدة خاضها ويليه القطن بفارق الأهداف.































وكانت مباراة الأهلي والقطن المقرر إقامتها في الجولة الأولى من البطولة تأجلت لمشاركة المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

ويعد هذا الفوز هو الأول للهلال على الأهلي منذ 16 عاما وبالتحديد منذ الانتصار عليه بثلاثية دون رد في عام 2007 في البطولة ذاتها.

وإجمالا هذا هو الانتصار الثالث للهلال تاريخيا على الأهلي خلال 12 مباراة التقيا فيها.

فيما فاز الأهلي على الهلال خمس مرات وتعادلا أربع مرات.

واستمرت عقدة الأهلي أمام الهلال في السودان إذ انه لم يفز عليه مطلقا هناك.