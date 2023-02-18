هيثم حسن ذو الأصول المصرية يخوض أول مباراة في الدوري الإسباني بقميص فياريال

شارك هيثم حسن صاحب الأصول المصرية لأول مرة بقميص فياريال في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا في الجولة 22.

وخسر فياريال خارج أرضه بنتيجة 4-2 أمام مايوركا.

وشارك هيثم لأول مرة في لا ليجا في الدقيقة 67 بقميص الغواصات الصفراء بدلا من يريمي سانتوس بينو.

وخلال 23 دقيقة أكمل الجناح الأيسر مراوغتين ناجحتين من أصل 3.

ومرر 11 كرة صحيحة من 12 بدقة تمرير 92%، وكذلك أرسل تمريرة مفتاحية واحدة.

وفاز هيثم بـ 3 صراعات هوائية من أصل 4، وتحصل على خطأ لصالحه.

الجناح البالغ 21 عاما لعب الموسم الجاري في 23 مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسبانية وصنع هدفا واحدا.

وانضم يوسف حسن في أكتوبر 2020 بعقد يمتد لـ 4 سنوات لـ فياريال قادما من شاتورو الفرنسي.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق متابعة حسام البدري مدرب المنتخب السابق، للاعب المصري وذلك بعد الحصول على مجموعة من الفيديوهات الخاصة بـ مبارياته مع فريقه. (طالع التفاصيل)

وفي الإطار ذاته، سعى الاتحاد التونسي لكرة القدم للحصول على موافقة هيثم حسن من أجل تمثيل منتخب النسور. (طالع التفاصيل)

ولد هيثم حسن في باريس في 2002 لأب مصري وأم تونسية ويعيش في فرنسا.

بدأ في فريق 17 سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق 19 سنة، قبل أن يبدأ في يوليو 2019 اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

ويجيد هيثم حسن اللعب في مركز الجناح الأيسر وكذلك الأيمن، وسبق له اللعب لمنتخب فرنسا تحت 18 عاما.