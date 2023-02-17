مؤتمر جوارديولا: أنا سعيد حقا لكنني أريد المزيد.. وسر مواصلة الفوز بالألقاب؟ لا أعرف

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه يبحث عن الأفضل والمزيد من كل لاعبيه في الفترة المتبقية من الموسم في جميع المسابقات.

ويحل سيتي ضيفا على نوتنجهام فورست في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي على ملعب سيتي جراوند.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "أنا سعيد حقا لكنني أريد المزيد، لا يزال لدي شعور بأن كيفن دي بروين يمكنه فعل المزيد وأن جاك غريليش يمكنه فعل ذلك من أكثر".

وأضاف "أعرف المطلوب الذي سيكون أمامنا حتى نهاية الموسم ضد خصوم أقوياء وعدوانيين. نحن بحاجة إلى اللاعبين الذين لديهم شعور بأنه يمكننا القيام بعمل أفضل".

وتابع "اللعب الجيد أو السيء ليس أهم شيء في موسم طويل، خاصة عند محاولة الفوز بالألقاب. من المستحيل الحفاظ على جودة اللعب في كل أسبوع، عندما تلعب ثلاث مرات في الأسبوع".

وواصل "نحن في المركز الذي كان يمكن أن أحلم به في بداية الموسم. لم أكن أتوقع أن نحصد الكثير من النقاط في المقدمة بعد الفوز بالألقاب متتالية، هذا شبه مستحيل".

وعن سر حصد الألقاب خلال 13 موسما في مسيرته التدريبية أجاب: "لا أعرف. من الواضح أنه في الأندية الكبيرة التي كنت فيها في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي لديك فرصة أكبر للفوز بالألقاب لأن لديك لاعبين استثنائيين. لدي أيضا فريق عمل جيد يساعدني كثيرا. لقد كان لدي الكثير من المديرين المساعدين، وليس نفس الشخص طوال الوقت، وقد ساهموا جميعا في هذا النجاح".

وردا على صراع القمة مع أرسنال أجاب: "لدى أرسنال مباراة سهلة في اليد، ونحن سنواجه نوتنجهام فورست، لذلك لا يوجد شيء تغير".

ويتصدر أرسنال وسيتي الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر يونايتد الثالث.

وأتم "نحن بحاجة لأن نكون مستعدين ذهنيا ضد فريق خسر مباراة واحدة فقط بين آخر 6 مباريات. إنهم يلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم ولدي الكثير من الاحترام لمدربهم لما فعله هذا الموسم".

وخسر نوتنجهام أمام فولام في الجولة الماضية وهي الأولى بعد 5 مباريات دون خسارة.

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.