مؤتمر تين هاج: بيع النادي؟ أركز على كرة القدم.. وهذا هو ما نفكر به

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وليدز

أوضح الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد إنه لا يركز على عملية بيع أسهم النادي قبل لقاء ليستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت عدة تقارير أن النادي الإنجليزي في طريقه ليكون تحت إدارة قطرية. (طالع التفاصيل)

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "أبلغني (التسلسل الهرمي للنادي) منذ البداية كيف كانت العملية تسير. أركز على كرة القدم وهم يركزون على الأجزاء الأخرى من النادي".

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وعن لقاء ليستر سيتي أجاب قائلا: "ما يتعين علينا فعله أن نضع أنفسنا في شهر أبريل في المكان المناسب".

وأكمل "تفكيرنا هو أن المباراة التالية يجب أن تكون دائما أفضل من المباراة السابقة. فكر في الأمر. مباراة تلو الأخرى، ضع طاقتك وتركيزك فيها".

وأتم "هذا يعني أن علينا أن نفوز يوم الأحد. علينا جمع النقاط الثلاث ضد ليستر وهذا يتطلب طاقة ومعايير عالية".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 46 نقطة بفارق 6 نقاط عن سيتي وأرسنال.

فيما حقق ليستر سيتي انتصارين في آخر مباراتين قاده للمركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن اقتراب العرض القطري لشراء مانشستر يونايتد من الوصول، حيث تحدد موعده ليصبح غدا الجمعة.

اليوم ذاته سيشهد تقديم العروض من جانب المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

وأعلن الملياردير جيم راتكليف ومجموعته الاقتصادية INEOS عن وجود رغبة واضحة في شراء النادي.

وتتولى مجموعة "راين" الاقتصادية الأمريكية تنظيم عملية البيع المحتملة نيابة عن عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد.

وطالبت هذه المجموعة بتلقي العروض المبدئية لشراء النادي يوم الجمعة قبل العاشرة مساء بتوقيت بريطانيا.

وترغب عائلة جليزر في الحصول على 5 مليار جنيه استرليني على الأقل لبيع النادي بالكامل، ولكن مصدر من داخل المعسكر القطري لشراء النادي قال لسكاي: "نحن لن نرقص على أنغام عائلة جليزر".

يأتي ذلك أيضا في ظل حاجة أرضية ملعب أولد ترافورد وأراضي التدريبات في كارينجتون إلى عملية إصلاح وتجديد، ورغبة مجموعة المستثمرين القطريين في إنفاق مبالغ قوية على الفريق وبنية النادي التحتية أيضا.

وتشير التقارير لكون العرض القطري يأتي بمباركة أمير الدولة تميم بن حمد آل ثاني، الذي يشجع مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن يكون العرضان القطري والسعودي فقط بدون اعتماد على اقتراض المال لتمويل الصفقة مقارنة ببقية العروض المرشحة.

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